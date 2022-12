Die 71-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses nahm am 26.12.2022, gegen 05:50 Uhr, Brandgeruch und Rauch in ihrem Haus wahr. Als sie in die Küche ging, war diese bereits stark verraucht.

Zusammen mit ihrem 74-jährigen Ehemann konnte sie aus dem Wohngebäude flüchten und selbst die Feuerwehr alarmieren. Durch diese konnte kurze Zeit später der Brandherd ausfindig gemacht werden. Verursacher war eine Heizdecke, welche auf der Holzbank in der Küche des Ehepaares lag.

Die Holzbank wurde nach draußen verbracht und das Einfamilienhaus durch die Feuerwehr nach den Löscharbeiten gelüftet. Hiernach konnte das Paar wieder zurück in ihr Haus. Es wurde niemand verletzt, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Vor Ort befanden sich um die 20 Mann der Feuerwehren aus Mehlmeisel, Kemnath und Unterlind.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild