Ein bemerkenswertes Feingespür bewies ein Bayreuther Friseur am Freitagvormittag laut Polizei. Als eine treue Kundin nicht zum regelmäßigen Termin erschien, witterte er, dass sie in Not sei und tat genau das Richtige: Er verständigte die Bayreuther Polizei.

Seit 30 Jahren erscheint die mittlerweile hochbetagte Seniorin zuverlässig und pünktlich beim Friseur ihres Vertrauens in der Innenstadt. Zum Termin an diesem Freitag kam sie jedoch nicht, was die Belegschaft stutzen ließ.

Der Geschäftsführer zögerte nicht lange und machte sich gleich selbst auf die Suche nach der Dame. Durch die jahrelangen Gespräche beim Haareschneiden wusste er auch, wo sie wohnt. Auf sein Klopfen und Klingeln reagierte jedoch niemand und so war dem Friseur klar, was der nächste Schritt sein muss. Er wählte den polizeilichen Notruf und verhinderte dadurch vermutlich Schlimmeres.

Die Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt erkannte den Ernst der Lage. Zusammen mit der Feuerwehr öffneten sie gegen 11 Uhr die Wohnungstür und suchten in der Wohnung nach der 88-Jährigen. Sie fanden die Seniorin in deren Wohnzimmer. Sie war in den frühen Morgenstunden gestürzt und konnte sich danach selbst nicht mehr aufrichten. Mit einer Kopfplatzwunde brachten sie Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus.

Vorschaubild: © Symbolbild Friseur/dpa