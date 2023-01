Pottenstein: Traditionelles Lichterfest fand am 6. Januar 2023 statt

Feuerspektakel auf den Hängen - feierlicher Abschluss der Ewigen Anbetung

feierlicher Abschluss der Christliche Lichterprozession - das war die Route

Anreise, Sperrungen, Gastronomie - das müssen Besucher wissen

In Pottenstein (Landkreis Bayreuth) feierte die Katholische Kirchengemeinde Pottenstein St. Bartholomäus am 6. Januar 2023 wieder den traditionellen Beschluss der Ewigen Anbetung. Das Fest, das es bereits seit 1759 gibt, hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Touristen- und Besuchermagnet entwickelt. Der Grund sind vor allem die vielen Bergfeuer, die die kleine Stadt in der Fränkischen Schweiz seit 1905 in ein faszinierendes Lichtermeer verwandeln.

Lichterfest in Pottenstein - hinter Mega-Spektakel steckt religiöser Brauch

Am Dreikönigstag 2020 kamen über 20.000 Menschen zum Lichterfest nach Pottenstein. "Die Gesamtorganisation liegt in Händen der Stadt Pottenstein, ehrenamtliche Helfer werden mit Zuschüssen und Spenden seitens der Stadt und der heimischen Geschäftswelt unterstützt", informierte die Stadtverwaltung zum Spektakel am Freitagabend.

Pottenstein war im 18. Jahrhundert ein beliebtes Ziel zahlreicher Wallfahrten. Die Ewige Anbetung ist eine Tradition der Katholischen Kirche, mit der mehr oder weniger ein dauerhaftes Gebet sichergestellt werden soll, um die Beziehung zu Jesus Christus aufrechtzuerhalten. Im Bereich des Erzbistums Bamberg hat jede Pfarrgemeinde mindestens einen jährlichen Tag der Anbetung, der häufig mit Gottesdiensten und Feierlichkeiten beendet wird.

In Pottenstein wird jährlich an zwei Tagen, immer am 5. und 6. Januar, die Ewige Anbetung begangen. Zum Abschluss findet in der geschmückten Innenstadt eine Lichterprozession statt, während auf den Hängen, von denen die Stadt umgeben ist, kleine Feuer gezündet werden. Dafür werden laut Informationen der Stadt Pottenstein insgesamt rund 100 Festmeter Brennholz benötigt. Die sogenannten "Feuerles-Schürer" sind bereits Wochen vor dem 6. Januar unterwegs, um die Stellen vorzubereiten.

Zeiten, Verkehrssperrungen, Gastronomie: Das müssen Besucher zum Lichterfest 2023 wissen

Die feierliche Abschlussprozession begann heuer am 6. Januar 2023 nach der letzten Betstunde gegen 17 Uhr, wie die Stadt Pottenstein mitteilte. Der Prozessionsweg führte von der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus durch die Fischergasse, die Straße am Stadtgraben und die Hauptstraße zurück zur Kirche. "Alle Besucher werden gebeten, den Sinn dieser unserer höchsten kirchlichen Festtage in Pottenstein zu respektieren und sich angemessen zu verhalten", hieß es.

Am 6. Januar 2023 wurde ab 14 Uhr die Altstadt für den Verkehr komplett gesperrt, daher wurde den Besuchern eine frühzeitige Anreise empfohlen. Es bestehen laut Stadt Pottenstein an diesem Tag immer Parksonderregelungen für Autos und Busse. Die Anfahrt für Busse ist demnach ausschließlich über die Bundesstraße 470 möglich. Busparkplätze stünden am Parkplatz Weihersbachtal (an der B470 gegenüber Tankstelle) zur Verfügung. Weitere Busparkplätze würden je nach Bedarf von Einweisern zugeteilt. Die Straße "Am Langen Berg" ist laut Stadt zwischen Erlebnisfelsen und Pottenstein an dem Tag ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Aus Richtung Bayreuth gelte für Autos ab Haselbrunn sowie an der Abzweigung zwischen Mandlau und Prüllsbirkig eine Einbahnstraßenregelung mit einseitiger Parkmöglichkeit in Richtung Pottenstein. Aus Richtung Rackersberg/Oberailsfeld sei die Zufahrt ab Weidmannsgesees in Richtung Pottenstein gesperrt, der Verkehr werde über Haßlach geleitet. "Den Anweisungen von Polizei, Feuerwehr und Einweisungspersonal ist unbedingt Folge zu leisten", hieß es. Die Sperrung wird nach Ende des kirchlichen Festtages circa gegen 19 Uhr wieder aufgehoben. Für das leibliche Wohl sorgen laut Stadt die Gastronomen. Ab 17 Uhr war allerdings keine Straßenbewirtung mehr erwünscht. Denn dann begann das Lichterfest mit der Prozession in der Altstadt von Pottenstein.

