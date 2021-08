Neue Kneipe in Bayreuth : " Leon's " startet Anfang September 2021 mit Gassenschänke und To-Go-Verkauf

"Leon's" in Bayreuth: Schon Anfang September 2021 soll in der Kanzleistraße eine neue Kneipe eröffnen. "Drinnen fehlen aktuell noch ein paar Sachen", erklärt Inhaber Leon Grüner. "Aber wir fangen schon einmal mit einer Gassenschänke an." Dort soll es dann schon einmal verschiedene Biere oder Wein geben. Anfang Oktober, einen Monat später, sollen die Innenräume des "Leon's" dann nachziehen.

"Leon's" in Bayreuth: Das wird in der neuen Kneipe geboten

"Die Kneipe soll einfach gehalten werden", sagt Grüner. "Ich würde den Schwerpunkt gerne auf Fassbier aus der Region legen und auch mal Bier von kleineren Brauereien holen." Außerdem soll es verschiedene Events geben. Zum Oktoberfest wolle der Inhaber dann beispielsweise Oktoberfest-Bier holen, "oder mal ein irisches Bier zum Saint Patrick's Day."

Außerdem werde es Wein und auch ein paar Cocktails geben, sowie "ein paar Kleinigkeiten zu Essen", verrät der 25-Jährige. Die Kneipe selbst befindet sich in der Kanzleistraße 15 in Bayreuth. "Öffnen wollen wir dann Donnerstag bis Montag, so ab 16.30 Uhr." Das Gebäude sei denkmalgeschützt und "eines der zuerst erwähntesten Häuser Bayreuths." Deshalb solle die Einrichtung ein "modernes Barfeeling" generieren, das zu dem Sandstein und den alten Balken passe.

35 bis 40 Sitzplätze seien in der Kneipe geplant. "Draußen wird es wahrscheinlich eher auf Stehtische hinauslaufen. So ein Steh-Seidla hat aber ja auch seinen Charme", sagt Grüner. Der Kneipen-Besitzer wolle zusammen mit einem Festangestellten selbst hinter der Bar stehen - "wir sind aber immer auf der Suche nach Aushilfen. Wir wollen ein größeres Team zusammenstellen, sodass dann auch alle entspannt arbeiten können."

Kneipen-Eröffnung nach BWL-Studium: 25-Jähriger macht sich selbstständig

Eigentlich plant der 25-Jährige, dass sich seine Gäste die Getränke selbst an der Bar holen können. "Ich geh auch eigentlich davon aus, dass es Corona-technisch da dann hoffentlich keine Einschränkungen mehr gibt." Die Idee für die eigene Kneipe hatte Grüner schon länger: "Ich habe BWL studiert und nebenbei immer ein bisschen in der Gastro gejobbt."

"Dann habe ich gemerkt, BWL ist einfach nicht so meins." Nach dem Studium habe er noch 1,5 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, bis sich dann die Möglichkeit ergab, etwas Eigenes zu übernehmen: "Das war überraschend, dass es so schnell so konkret wird, ich bin ja auch erst 25." Dafür habe er keine Familie, "ich muss erstmal nur selbst über die Runden kommen und bin nicht in Zugzwang."

Die Corona-Krise macht dem 25-jährigen Kneipen-Besitzer keine Angst: "Auch durch die neue 3G-Regel bin ich eigentlich sehr zuversichtlich: Vielleicht wird das sogar den ein oder anderen Gast mehr in die Kneipe bringen, weil man als Geimpfter dann auch einfach seine Freiheiten genießt und sich sicher fühlen kann." Nun gehe es in der neuen Bayreuther Kneipe "Leon's" jedoch erstmal mit der Gassenschänke los.

