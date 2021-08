Cineplex-Erweiterung Franz & Gloria eröffnet in Bayreuth

Säle ausgestattet mit Sofas und verstellbaren Sesseln

ausgestattet Fassade der Bar ermöglicht Blick über Bayreuth

Das Kino Cineplex in Bayreuth bekommt eine Erweiterung. Oben auf dem Dach ist in den letzten Monaten das Premiumkino Franz & Gloria inklusive Bar entstanden. Am Donnerstag (19. August 2021) steht nun das Soft Opening an. Die offizielle Eröffnung folgt dann am 9. September.

Bayreuth: Premiumkino Franz & Gloria öffnet in Testphase

"Soft Opening bedeutet, dass wir mit bestimmten Dingen noch in der Testphase sind. Wir haben noch Probleme mit dem Barbetrieb und den Abständen und möglichen neuen Einschränkungen ab nächster Woche", erklärt Michael Rinaldi, Leiter des operativen Managements, inFranken.de. "Unsere Fassade ist zum Beispiel auch noch nicht fertig, das Vordach fehlt noch und es hängen noch Kabel herunter."

Die Idee für das Premiumkino beschäftige Inhaber und Geschäftsführer Michael Thomas bereits seit 2011, heißt es in einer Pressemitteilung. "Eine Erweiterung des Kinos geht an dem Standort nur nach oben, weil es eingebunden in eine Straßenkreuzung und neben dem Main ist", erläutert Rinaldi. Lange habe Thomas geprüft, wie dieser Anbau möglich sei. "Man musste ein paar Dinge wie zum Beispiel das Gewicht beachten. Wir mussten das Belüftungssystem umbauen, um die Lastverhältnisse im Haus zu verändern", führt Rinaldi weiter aus.

Entstanden seien nun fünf luxuriöse Kinosäle mit insgesamt 186 Plätzen und die höchstgelegene Bar Bayreuths mit Blick auf das Festspielhaus und über die Innenstadt, heißt es. Zwei Lounge-Kinosäle seien demnach mit bequemen Doppel-Sofas ausgestattet, "die einen kuscheligen Abend zu zweit versprechen". In den drei weiteren Sälen könnten sich die Gäste in individuell elektrisch verstellbaren Recliner-Sesseln gemütlich zurücklehnen, die Beine hochlegen und die Kopfstütze passend einstellen. Getränke und Snacks würden am Platz serviert. Alle fünf Säle befänden sich auch technisch auf höchstem Niveau und bieten mit 360°-Dolby-Atmos-Technik "besten Filmgenuss".

Franz & Gloria: Bar in fünfzehn Metern Höhe

Die Bar im Franz & Gloria lade zu einem unvergesslichen Abend in besonderer Atmosphäre ein: Im Lounge-Bereich vor der verglasten Fassade in fünfzehn Metern Höhe könnten die Gäste auch unabhängig von einem Kinobesuch entspannt Drinks und kleine Speisen genießen.

"Gloria ist als klassischer Kino-Name bekannt und erinnert an die über hundertjährige Geschichte des Kinos und auch an unsere eigene Geschichte als Kinofamilie, die bereits seit 102 Jahren Kino macht", erläutert Thomas die Herkunft des Namens Franz & Gloria. "Franz bedeutet 'der Freie' oder 'der Franke' und verortet das Premiumkino mit der außergewöhnlichen Bar hier in unserer Heimatstadt Bayreuth, mitten in Franken."