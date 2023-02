Alkohol war wohl der Grund für einen Verkehrsunfall am Samstagabend (4. Februar 2023) am Kreisverkehr bei Eckersdorf (Landkreis Bayreuth), wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land berichtet.

Gegen 21 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass am Kreisverkehr bei Eckersdorf jemand einen Unfall verursachte, ein Verkehrszeichen beschädigte und offensichtlich über die Erhöhung in der Mitte des Kreisverkehrs fuhr.

Kreis Bayreuth: Autofahrer rast betrunken über Verkehrsinsel

Kurze Zeit später entdeckte er dann auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Eckersdorf ein Auto, dass offensichtlich einen Unfallschaden hatte und an dem Menschen gerade den Reifen wechselten. Die Informationen gab er sofort per Notruf an die Polizeieinsatzzentrale weiter.

Kurz darauf traf eine Streife am Parkplatz des Supermarkts in Eckersdorf ein. Dort fanden die Beamt*innen den Unfallwagen, an dem der Fahrer versuchte, einen defekten Reifen zu wechseln. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser tatsächlich den Unfall am Kreisverkehr verursacht hatte. Die Polizist*innen bemerkten außerdem, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille.

Der 31-jährige Fahrer aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt untersagten die Polizeibeamt*innen. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Vorschaubild: © pixabay.com