Bayreuth vor 53 Minuten

Polizeieinsatz

Hilferufe in der Nacht: Betrunkener (19) löst mit Missgeschick ungewöhnlichen Rettungseinsatz aus

Stark alkoholisiert versuchte ein junger Mann in Bayreuth in der Nacht auf Dienstag den Zaun eines Verbrauchermarktes zu erklimmen. Dabei passierte ihm jedoch ein Missgeschick - was einen Polizei- und Rettungseinsatz auslöste.