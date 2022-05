Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Nordbayern mit Sitz in Bayreuth warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Wie es in einer Mitteilung heißt, häufen sich derzeit Vorfälle, bei denen Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Tagen von Betrügern kontaktiert wurden.

Dabei werden die Betroffenen per Telefon kontaktiert. Eine Stimme auf Band gibt vor, für eine Strafverfolgungsbehörde zu arbeiten und suggeriert den Angerufenen, dass ihre Sozialversicherungsnummer gesperrt werde. Verhindern lasse sich diese Sperrung nur, wenn man sich mittels Tastendrucks zu einem „persönlichen Ansprechpartner bei der DRV weiterverbinden“ lasse, schreibt die Deutsche Rentenversicherung.

Deutsche Rentenversicherung warnt eindringlich vor Betrugsmasche

„Die DRV Nordbayern warnt eindringlich vor derartigen Anrufen“ heißt es weiter. Man weise eindringlich darauf hin, dass die gesetzliche Rentenversicherung niemals ihre Kundinnen und Kunden in dieser Form kontaktiere. Weiter könnten weder die Sozialversicherungsnummern noch Daten durch eine telefonische Anfrage gesperrt werden. Dies sei ausgeschlossen.

Bürgerinnen und Bürger sollten besondere Vorsicht walten lassen, sollte telefonisch das sofortige Überweisen von Geldbeträgen eingefordert werden. In diesen Fällen solle man dringend die Polizei einschalten. Sollte es dennoch Zweifel geben, stehe die DRV Nordbayern jederzeit „unter der Servicenummer 0800 1000 480 18 zur Verfügung“, heißt es.

Um Kundinnen und Kunden vor den Maschen von Betrügerinnen und Betrügern zu schützen, veröffentlichte die Deutsche Rentenversicherung die bekanntesten Betrugsmaschen in einer zusammengestellten Broschüre gemeinsam mit Hilfestellungen, wie man sich am besten vor den Betrugsmaschen schützen kann.