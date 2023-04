Die 7 besten Bäcker in Bayreuth - Diese Bäckereien solltest du kennen

Beim Bäcker erwarten dich meist nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch zahlreiche weitere herzhafte und süße Snacks.

Suchst du nach einem guten Bäcker in Bayreuth, solltest du es einmal bei einer der folgenden Bäckereien probieren. Bei den Top 7 Bäckern berufen wir uns auf die Google-Bewertungen.

Die besten Bäcker in Bayreuth - laut Google-Bewertungen

1# Kreuzer's Backhäusla

Ganze 4,7 Sterne gab es für Kreuzer's Backhäusla im Zentrum von Bayreuth. Durch die zentrale Lage kann die Bäckerei ideal erreicht werden. "Eine sehr schöne und gemütliche Bäckerei mit super freundlichem Service und einer leckeren Auswahl", schreibt ein Nutzer. Es erwarten dich neben dem regulären süßen und herzhaften Sortiment täglich wechselnde Brotsorten und saisonale Highlights. Dazu gehören Krapfen in der kalten Jahreszeit und Lebkuchen und Plätzchen zur Weihnachtszeit.

Welche der vielen Brote an welchem Tag frisch gebacken werden, kannst du auf der Webseite der Bäckerei erfahren oder vor Ort nachfragen. Für die Brote werden nur natürliche und regelmäßig kontrollierte Zutaten aus der Region verwendet, wie Eier aus Kasendorf und Mehl von der Carl-Mühle in Untersiemau. "Hier kann man auch mal verweilen auf Kaffee und Kuchen", verrät ein Nutzer.

Adresse: Mainstraße 3, 95444 Bayreuth

Mainstraße 3, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 10:30 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 10:30 Uhr. Telefon: 0921 15095841

0921 15095841 Webseite: https://www.kreuzers-backhaeusla.de/filialen/baeckerei-bayreuth-zentrum/

2# Geseeser Landbäckerei

4,6 Sterne erhielt Geseeser Landbäckerei. Diese befindet sich im Edeka Markt Tröger, sodass der Besuch beim Bäcker ideal mit einem Einkauf verbunden werden kann. Die Geseeser Landbäckerei wird bereits in der vierten Generation traditionsbewusst geführt. Besonderer Wert wird unter anderem auf altüberlieferte Rezepte, die traditionelle Sauerteigführung und hochwertige Zutaten aus der Region gelegt. Im Sortiment finden sich neben den klassischen Backwaren auch Besonderheiten wie der "Baraiter Spritzkung" (Bayreuther Spritzkuchen), die Bamberger Hörnchen oder die Vanille-Schoko-Schleifen.

Auch die Kuchenauswahl lässt keinen Wunsch offen. Ein Nutzer lobt außerdem: "Ich muss sagen, egal welche Verkäuferin sonntags da ist, die Verkäuferinnen sind immer gut gelaunt und freundlich. Die Brötchen sind lecker und immer frisch." Für Geburtstag, Kommunion oder andere besondere Anlässe kreiert dir die Konditorei nach Absprache auch gerne eine individuelle Torte. Eine Besonderheit: Für Notfälle bietet der Bäcker auch einen Lieferservice im Umkreis von 20 km um Bayreuth an. Ebenso kannst du deine liebsten Leckereien online vorbestellen, sodass du sie bequem vor Ort abholen kannst.

Adresse: Eichendorffring 1, 95447 Bayreuth

Eichendorffring 1, 95447 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 19:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 16:00 Uhr. Sonntag von 07:00 bis 10:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 19:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 16:00 Uhr. Sonntag von 07:00 bis 10:00 Uhr. Telefon: 0921 80025477

0921 80025477 Webseite: https://geseeser-landbaeckerei.de/

3# Bäckerei und Konditorei Becks Backstadl

Auch für die Bäckerei & Konditorei Becks Backstadl GmbH beim Kreuz Bayreuth gab es 4,6 Sterne. Seit mehreren Generationen und fast 300 Jahren werden hier frische Backwaren gefertigt. In allen Bereichen wird der Fokus dabei besonders auf die Qualität gelenkt, sodass mit Tradition, Können, Liebe und Kreativität neue Backwaren entstehen. Für das Brot werden nur ausgewählte Produkte aus der Region verwendet. In der Bäckerei erwarten dich ausgefallene Brotsorten wie das Buttermilchbrot, das türkische Fladenbrot, das Zwiebelbaguette oder das Low Carb Brot.

Das Sortiment reicht von Feingebäck über Brötchen bis hin zu Kuchen und ausgefallenen Snacks wie die Bratkartoffelstange oder die Spinattasche. Ein Nutzer lobt: "Es gibt in ganz Bayreuth keinen Bäcker, dessen Backwaren so einen Suchtfaktor haben wie Becks Käse- und Mohnkuchen, Müslistangen, Himbeerkuchen und jetzt der Zwiebelkuchen. Einfach grandios!" Für kleinere Feste kannst du in der Bäckerei einen fahrbaren Pizza-Holzofen mieten. Auf Wunsch kannst du sogar einen backfertigen Pizzaboden dazu liefern lassen.

Adresse: Kemnather Str. 27, 95448 Bayreuth

Kemnather Str. 27, 95448 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:30 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 10:30 Uhr.

Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:30 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 10:30 Uhr. Telefon: 0921 980647

0921 980647 Webseite: https://www.becks-backstadl.com/

4# Bäckerei-Konditorei Lang

Die Bäckerei-Konditorei Lang überzeugte ebenfalls mit 4,6 Sternen. Hier wird seit mehr als 250 Jahren und bereits in der 4. Generation gebacken. Die Bäckerei punktet mit ihren vielen Facetten: Es gibt sowohl oberfränkische Brot- und Gebäckspezialitäten als auch einzigartige Designerbrötchen, Kreatives aus unserer Konditorei und Traditionsgebäck aus vergangener Zeit. "Hier versteht noch jemand sein Bäcker-Handwerk! Die Qualität der Backwaren ist hervorragend und das schmeckt man", lobt ein Nutzer. Eine kleine Auswahl der Köstlichkeiten wie das Ciabatta, das Dinkelvollkornbrot, Müslibrötchen, Milchweckla oder Stängla werden auch in dem Onlineshop der Bäckerei angeboten.

Du kannst sie bequem als Direktlieferung zu dir nach Hause bestellen. Dazu schreibt ein Nutzer: "Ob Brot und Brötchen, Süßes und Herzhaftes, man bekommt dort wirklich alles in außergewöhnlicher Qualität. Noch mit Hand uns Herz gemacht. Top finde ich den Onlineshop mit Paypal-Bezahlung. So braucht man wirklich nur noch die bestellten Waren abzuholen, ohne große Wartezeit." Auf Vorbestellung kannst du immer mittwochs glutenfreie Backwaren in der Bäckerei abholen oder zu dir liefern lassen. Eine Besonderheit ist das sogenannte "Rollende Café", welches du für deine Hochzeit, deinen Geburtstag oder dein Jubiläum buchen kannst. Möchtest du eine individuelle Torte für deine Feier bestellen, ist auch dies problemlos möglich.

Adresse: Jean-Paul-Straße 7, 95444 Bayreuth

Jean-Paul-Straße 7, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr. Telefon: 0921 64408

0921 64408 Webseite: https://www.baeckerei-lang.de/

5# Bäckerei und Konditorei Fuchs

Die Bäckerei und Konditorei Fuchs erhielt insgesamt 4,5 Sterne. Da sie sich im Edeka Schneidermarkt befindet, lässt sich ein Supermarkt-Einkauf gut mit einem Besuch beim Bäcker verbinden. Bereits seit dem Jahr 1885 ist die Familienbäckerei eingetragenes Handwerksmitglied im oberfränkischen Bamberg. "Schöne kleine Filiale mit allen leckeren Sachen wie Brötchen, Brot und besonders die super leckeren Bamberger Hörnchen", schreibt ein*e Nutzer*in.

Für den etwas größeren Hunger gibt es täglich wechselnde Mittagsgerichte. Neben den klassischen Backwaren findest du saisonale Highlights wie Dinkel-Erdbeer-Krapfen oder Weihnachtsplätzchen. Das Angebot wird durch herzhafte gebackene und belegte Snacks, knackige Salate, Frühstücke und Kaffeespezialitäten abgerundet. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für besondere Anlässe zaubert die Konditorei-Abteilung gerne eine Torte ganz nach deinen Vorstellungen.

Adresse: Meranierring 2, 95445 Bayreuth

Meranierring 2, 95445 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr. Telefon: 0921 74549842

0921 74549842 Webseite: https://www.baeckerei-fuchs.de/

6# Brunner Bäcker & Café

Für Brunner Bäcker & Café gab es 4,3 Sterne. In der Familienbäckerei werden alle Backwaren und Bäcker-Snacks sorgfältig, mit viel Aufwand gebacken und frisch zubereitet. Ein Nutzer lobt: "Wunderschöner Bäcker mit freundlichen Mitarbeitern und leckeren Backwaren. Vom Interieur her habe ich tatsächlich hier in der größeren Umgebung noch keinen schöneren Bäcker erlebt. Ein toller Ort mit großen Fenstern um mal kurz zu verweilen und etwas zu essen."

Ernährst du dich vegan, kannst du dich hier auf ein breites veganes Sortiment freuen. Darunter beispielsweise leckere belegte Brötchen, Brezeln, verschiedene Brote und Kaffee mit pflanzlicher Milch. Bei einem Besuch kann es sich lohnen, einmal einen Blick auf den wechselnden "Snack des Monats" zu werfen. Im Sortiment findest du überdies zahlreiche Bio-Backwaren wie die Bio-Dinkelkastanie, das Bio-Steinofenbrot oder Bio-Vollkornsemmel. Auch ausgefallene süße und herzhafte Speisen wie die Dinkel-Krusti mit Kurkuma, die "Brunner Brezen", die "Nonnenhörnchen" oder das Fladenbrot kannst du hier bekommen.

Adresse: Richard-Wagner-Straße 19, 95444 Bayreuth

Richard-Wagner-Straße 19, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:30 Uhr. Samstag von 06:30 bis 16:30 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 16:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:30 Uhr. Samstag von 06:30 bis 16:30 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 16:00 Uhr. Telefon: 0921 33922538

0921 33922538 Webseite: https://www.brunnerbaecker.de/sortiment

7# Konditorei Zollinger Bayreuth

Mit 4,3 Sternen konnte auch die Konditorei Zollinger Bayreuth überzeugen. Das Sortiment beläuft sich auf Bio-Brote, Brötchen, Kuchen, Torten und Kleingebäck. Ein*e Nutzer*in verrät: "Hier gibt es sehr gute (Blech-)kuchen, – nicht zu süß – und für mich die besten Bäcker-Küchla der Region." Für alle Backwaren werden nur natürliche Zutaten verwendet. Mit einem Kaffee und einer Leckerei deiner Wahl kannst du es dir in dem Café der Konditorei gemütlich machen.

Bei schönem Wetter gibt es auch eine Sitzmöglichkeit draußen. "Das Personal arbeitet professionell und dabei immer freundlich und mit einem offenen Ohr für alle Wünsche", lobt eine Nutzerin. Außerdem wird jeden Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:00 Uhr ein Mittagsmenü angeboten. Hier gibt es immer eine Wochenkarte sowie ein täglich wechselndes Tagesgericht. Nach Absprache kannst du bei der Konditorei auch süße Leckereien oder eine individuelle Torte für deine nächste Feier bestellen. Die bestellten Waren werden dir termingerecht an den Ort deiner Wahl geliefert.