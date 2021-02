Das beste Essen zum Abholen in Bayreuth: Das ist die Top 10 unserer Leser

Gastwirte müssen aufgrund der Schließung der Gastronomie kreativ werden

kreativ werden Viele von ihnen bieten daher nun Essen zum Liefern beziehungsweise zum Abholen an

an Unsere Leser haben abgestimmt, wo es in Bayreuth das beste Essen zum Mitnehmen gibt

In Zeiten von Corona mangelt es vor allem an einem: Abwechslung: Jeder Tag gleicht dem vorherigen. Und wie kann man das am besten ändern? Durch abwechslungsreiches Essen! Aber jeden Tag ein komplett neues Gericht selbst zu kochen ist nicht nur mühsam, sondern auch zeitaufwendig.

Das sind die 10 besten To-Go-Restaurants in Bayreuth

Aus diesem Grund wurden Lieferservices beziehungsweise das Essen To-Go erfunden. Wer dort bestellt, bringt nicht nur Variation in seinen Essensplan, sondern unterstützt auch noch die lokale Gastronomie - eine Win-win-Situation also.

Auch der Suche nach den besten Restaurants und Gastwirtschaften in Franken, die Speisen zum Abholen anbieten, bleibt die Wagnerstadt Bayreuth nicht außen vor. Dafür haben wir auf die Unterstützung der Nutzer gesetzt.

Wir haben unsere Leser auf unserer Facebook-Seite gefragt, wo es in Bayreuth das beste Essen zum Mitnehmen gibt. Erfahren Sie hier, welche Lokale es in die Top 10 geschafft haben.

Platz 10: Bei Niko

Auf den zehnten Platz hat es das Restaurant Bei Niko im Stadtteil Schießhaus geschafft. Hier gibt es verschiedene kalte und warme Spezialitäten der griechischen Küche zum Abholen und zum Liefern lassen. Von Souvlaki über Gyros bis hin zu Moussaka - hier findet jeder sein Lieblingsgericht. Die aktuelle To-Go-Speisekarte kann bei Facebook eingesehen werden. Hier finden Sie zusätzlich auch wechselnde Tagesangebote. Bestellen können Sie ganz einfach telefonisch oder über das Online-Bestellsystem.

Adresse : Am Schießhaus 2, 95445 Bayreuth

: Am Schießhaus 2, 95445 Bayreuth Telefonnummer : 0921 150 114 7

: 0921 150 114 7 Öffnungszeiten : Montag: Ruhetag Dienstag bis Freitag: 17:30 Uhr bis 22 Uhr Samstag und Sonntag: 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr und 17:30 Uhr bis 22 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von "Bei Niko"

Platz 9: Ganesha Bayreuth

Ebenfalls in die Top 10 geschafft hat es das indische Restaurant Ganesha Bayreuth, das direkt in der Innenstadt zu finden ist. Auf der Karte finden Sie neben leckeren Currys auch eine große Auswahl an Naan-Broten, Suppen und indischen Getränkespezialitäten wie Lassis oder auch Chai Tees. Zusätzlich hat das Ganesha einige günstige Mittagsangebote, mit denen Sie sich das Homeoffice ein wenig versüßen können. Bei Abholung erhalten die Kunden 10 Prozent Rabatt.

Adresse : Alexanderstraße 7, 95444 Bayreuth

: Alexanderstraße 7, 95444 Bayreuth Telefonnummer : 0921 785 194 12

: 0921 785 194 12 Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von "Ganesha Bayreuth".

Platz 8: Die Laus

Im Gasthaus Die Laus gibt es an Sonn- und Feiertagen leckere fränkische Gerichte wie Schweinebraten, aber auch vegetarische Gerichte wie Grillgemüse mit Feta, Salat und Baguette zum Abholen oder zum Liefern lassen. Die Speisekarte wechselt jede Woche und kann auf der Homepage eingesehen werden. Kunden sollten am besten schon am Vortag bis 18 Uhr per WhatsApp oder Telefon vorbestellen: Zwar ist eine Bestellung auch danach noch möglich, doch die Betreiber weisen darauf hin, dass es möglich sein kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt gewisse Gerichte schon ausverkauft sind.

Adresse : Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 24, 95445 Bayreuth

: Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 24, 95445 Bayreuth Telefonnummer : 0921 168 021 24

: 0921 168 021 24 WhatsApp : 0176 702 426 71

: 0176 702 426 71 Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertage von 11 Uhr bis 14 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von "Die Laus".

Platz 7: Wagaya

Das japanische Restaurant Wagaya wurde von unseren Befragten auf Platz 7 der besten To-Go-Restaurants in Bayreuth gewählt. Hier gibt es neben Gerichten mit Udon- oder auch Ramennudeln eine große Auswahl an Sushi. Das Wagaya befindet sich im Herzen der Bayreuther Innenstadt in direkter Nähe zum Hofgarten.

Adresse : Richard-Wagner-Straße 31, 95444 Bayreuth

: Richard-Wagner-Straße 31, 95444 Bayreuth Telefonnummer : 0921 793 151 11

: 0921 793 151 11 Öffnungszeiten: täglich von 12 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des "Wagaya".

Platz 6: Zum Griechen

Das familiengeführte Restaurants Zum Griechen versorgt die Bayreuther schon seit 1979 mit griechischen Spezialitäten. Hier gibt es nicht nur frische Salate, sondern auch Gyros in vielen Varianten sowie eine große Auswahl an Fischgerichten mit mediterraner Note. Das Restaurant liegt in Bayreuth zwischen der Innenstadt und dem Stadtteil Schießhaus.

Adresse : Carl-Schüller-Straße 37, 95444 Bayreuth

: Carl-Schüller-Straße 37, 95444 Bayreuth Telefonnummer : 0921 234 32

: 0921 234 32 Öffnungszeiten: täglich von 17 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website vom "Zum Griechen".

Platz 5: Ristorante Adria

Das Ristorante Adria gibt es seit über 40 Jahren und hat sich in dieser Zeit auch in die Herzen unserer Facebook-Nutzer gekocht. Neben leckeren Pizza- und Pastagerichten gibt es hier viele verschiedene Speisen mit Muscheln. Besonders empfehlenswert sind außerdem die Gerichte mit Tomatensoße und Bolognese, da diese nach altem Familienrezept zubereitet werden.

Adresse : Carl-Schüller-Straße 16, 95444 Bayreuth

: Carl-Schüller-Straße 16, 95444 Bayreuth Telefonnummer : 0921 278 54

: 0921 278 54 Öffnungszeiten: täglich von 10:30 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des "Ristorante Adria"

Platz 4: Bonsai

Bei dem kleinen Thailänder Bonsai soll es laut Google- und Facebookrezensionen die besten gebratenen Nudeln der Stadt geben. Kein Wunder also, dass es der Asiate auf Platz 4 unserer Top-Liste der Abhol-Restaurants in Bayreuth geschafft hat. Von Speisen mit Ente bis hin zu Schweinefleisch und Thai Curry in allen Variationen finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Das Bonsai befindet sich in direkter Nähe zum Hofgarten.

Adresse : Richard-Wagner-Straße 28, 95444 Bayreuth

: Richard-Wagner-Straße 28, 95444 Bayreuth Telefonnummer : 0921 608 055 0

: 0921 608 055 0 Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag: 11:30 Uhr bis 21 Uhr Montag und Sonntag: 11:30 Uhr bis 20:30 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der "Bonsai"-Website.

Platz 3: Kastaniengarten

Man kann das Rad nicht neu erfinden? Sagen Sie das mal dem Betreiber des Restaurants Kastaniengarten in Bayreuth. Dieser schafft es, gängige Gerichte komplett neu zu interpretieren: Beispielsweise mit Kreationen wie dem Pulled Forellenburger mit Barbecuesoße und Rauchsalz oder auch Gänsecarbonara, bei der statt Speck Gänsebrust zum Klassiker Spaghetti Carbonara serviert wird, hat sich der Kastaniengarten ein Platz auf dem Treppchen wohlverdient. Sie können sich das Essen von dem Restaurant, das ein Stück hinter Bayreuth-Schießhaus an der B 85 liegt, liefern lassen oder auch einfach selbst abholen.

Adresse : Cottenbacher Straße 1, 95500 Heinersreuth

: Cottenbacher Straße 1, 95500 Heinersreuth Telefonnummer : 0921 480 886

: 0921 480 886 Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 17 Uhr bis 20 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der "Kastaniengarten"-Website.

Platz 2: Gasthof Ruckriegel

Auf den zweiten Platz hat es der Gasthof Ruckriegel in Seybothenreuth südöstlich von Bayreuth geschafft. Hier gibt es auf der täglich wechselnden Tageskarte sowohl leckere Suppen, als auch Burger sowie fränkische Spezialitäten wie Schäufele. Ein besonderes Highlight im Gasthof Ruckriegel ist die BBQ-Box: Hier können Sie sich aus verschiedenen Fleischsorten wie Pulled Pork oder auch Spareribs, aus verschiedenen kartoffeligen Beilagen und aus verschiedenen Dips ihre perfekte Grill-Box zusammenstellen. Im Preis inklusive ist eine Portion Cole Slaw, ein Ciabatta und Burgerbrötchen.

Adresse : Hauptstraße 11, 95517 Seybothenreuth

: Hauptstraße 11, 95517 Seybothenreuth Telefonnummer : 09275 206

: 09275 206 Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 16 Uhr bis 21 Uhr Mittwoch bis Freitag: 11 Uhr bis 21 Uhr Samstag: 11 Uhr bis 21 Uhr Sonntag: 11 Uhr bis 20:30 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Gasthofs Ruckriegel.

Platz 1: Papadopoulos

Mit großem Abstand vor allen anderen konnte sich der Grieche Papadopoulus in Bindlach die Pole-Position unserer Umfrage sichern. Zwar ist das aktuelle To-Go-Angebot etwas kleiner als die reguläre Karte, doch trotzdem bleiben keine Wünsche offen: Sie können sich hier auf leckere Salate, Beilagen wie Pfannengemüse und selbstverständlich auf griechische Klassiker wie Gyros, Calamari und Souvlaki freuen. Zwar liegt das Restaurant nicht mehr ganz innerhalb der Bayreuther Stadtgrenze, doch unsere Leser sind so begeistert, dass wir an dieser Stelle ein Auge zudrücken und dem Familienbetrieb, der in Bindlach - und damit etwa fünf Kilometer außerhalb Bayreuths zu finden ist, den Sieg gönnen. Bestellen können Sie hier ganz bequem per Telefon oder auch per WhatsApp-Nachricht.

Adresse : Bad Bernecker Straße 4, 95462 Bindlach

: Bad Bernecker Straße 4, 95462 Bindlach Telefonnummer : 09208 313 4111

: 09208 313 4111 WhatsApp: 01515 0947 981 2

01515 0947 981 2 Öffnungszeiten : Donnerstag bis Samstag: 16:30 Uhr bis 20 Uhr Sonntag: 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr und 16:30 Uhr bis 20 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der "Papadopoulus"-Website.