Stadt Bayreuth öffnet ab Montag (8. März 2021) Schulen und Kitas

Keine Lockerungen im Landkreis Bayreuth: Wegen hoher Corona-Zahlen bleiben Schulen und Kitas geschlossen

Wegen bleiben Für Schüler gelten die Regelungen des Schulstandorts: Wer im Landkreis wohnt, und Schüler einer geöffneten Schule in der Stadt Bayreuth ist, kann diese besuchen



In der Stadt Bayreuth hat sich der Trend sinkender Infektionszahlen stabilisiert. Am Freitag (5. März 2021) liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 73,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Stadt öffnet deshalb Schulen für Präsenz- oder Wechselunterricht. Das gilt ab Montag (8. März 2021):

Corona-Lockerungen: Stadt Bayreuth öffnet Schulen und Kitas

Präsenz- oder Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen eins bis vier der Grundschulen und Förderzentren und für weitere Jahrgangsstufen der Förderzentren mit besonderen Förderschwerpunkten

Öffnung von Kindertageseinrichtungen in eingeschränktem Regelbetrieb

Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote in Präsenzform

Präsenzunterricht in der städtischen Musikschule

Die Stadt Bayreuth teilt mit, dass Präsenz- oder Wechselunterricht ab Montag (8. März 2021) für die Jahrgangsstufen eins bis vier der Grundschulen und der Förderzentren einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen stattfinden kann. Auch die weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren mit besonderen Förderschwerpunkten sind eingeschlossen. Gleiches gilt für die Abschlussklassen der übrigen Schulen und für die Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken. Abiturienten und Abschlussklassen der beruflichen Schulen sind schon seit dem 22. Februar wieder im Präsenzunterricht. Kindertageseinrichtungen dürfen ebenfalls ab Montag im eingeschränkten Regelbetrieb auf Basis entsprechender Schutz- und Hygienekonzepte öffnen. Die Betreuung der Kinder erfolgt dabei in festen Gruppen. Außerdem können Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung wieder in Präsenzform stattfinden, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend eingehalten wird. Die städtische Musikschule öffnet ebenfalls wieder für den Präsenzunterricht.

Das Infektionsgeschehen in Bayreuth hat sich weiterhin positiv entwickelt. Das weitere Vorgehen haben die Verantwortlichen der Stadt, des staatlichen Schulamts und der Regierung von Oberfranken beschlossen. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Bayreuth liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am heutigen Freitag bei 73,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit hat sich der Trend sinkender Infektionszahlen der vergangenen Tage stabilisiert. Ziel ist es, nicht nach wenigen Tagen vom Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht wieder in den Distanzunterricht zurückkehren zu müssen. Im Landkreis Bayreuth bleiben die Einrichtungen noch geschlossen.

Landkreis Bayreuth: Keine Lockerungen, weiterhin Distanzunterricht

Die 7-Tage-Inzidenz liegt immer im Landkreis Bayreuth noch über 100. Daher wird in den Schulen im Landkreis in der kommenden Woche, vom 8. bis zum 12. März, der Distanzunterricht fortgesetzt – mit Ausnahme der Abiturienten, für die 2021 Abschlussprüfungen durchgeführt werden, sowie für Schüler beruflicher Schulen, teilt das Landratsamt mit.

Demnach findet in den Grundschulen sowie an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren, einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen, sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer Förderbedarf und in den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt. Die weiteren Jahrgangsstufen setzen in der kommenden Woche den Distanzunterricht fort.

Die Kindertagesstätten im Landkreis Bayreuth bleiben in der kommenden Woche bei der Notbetreuung, sind also grundsätzlich geschlossen.

Mehr Informationen zur Corona-Lage in Bayreuth im Ticker: Nach zwei Ausschusssitzungen am Montag (1. März 2021) befindet sich der Bayreuther Landrat in Quarantäne. Nach den Sitzungen wurde ein Teilnehmer positiv auf das Corona-Virus getestet.