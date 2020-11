Feuerwehreinsatz in Oberfranken: Drei Verletzte forderte am Dienstagabend (3. November 2020) ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Bayreuther Stadtgebiet.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Brandort. Die Geschehnisse im Überblick.

Update vom 04.11.2020, 10.55 Uhr: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus fordert drei Verletzte

Zum Zimmerbrand in Bayreuth am Dienstagabend (3. November 2020) liegt nun der offizielle Einsatzbericht des Polizeipräsidiums Oberfranken vor.

Demnach bemerkten Zeugen kurz nach 21.15 Uhr die starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Gebäudes in der Straße „Kreuz“ und verständigten die Einsatzzentrale der Polizei. Die alarmierte Feuerwehr konnte nur mit Atemschutzgeräten in das stark verqualmte Gebäude vordringen.

Während der Großteil der Anwesenden rechtzeitig selbst ins Freie flüchten konnte, retten die Einsatzkräfte den 67 Jahre alten Bewohner der verrauchten Wohnung. Eine weitere Bewohnerin des Hauses wurde mit Hilfe der Drehleiter gerettet. Neben dem 67-Jährigen, der eine schwere Rauchgasvergiftung erlitt, atmeten auch zwei weitere Anwesende Rauchgase ein und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Währenddessen hatte die Feuerwehr den Brand in den Wohnräumen rasch gelöscht. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Brandort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.

Erstmeldung vom 04.11.2020, 5.55 Uhr: Zimmerbrand in Bayreuth - 67-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Bei einem Brand im oberfränkischen Bayreuth ist ein 67-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er und mindestens eine weitere verletzte Person seien in der Nacht zu Mittwoch (04. November 2020) mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

In einer Dachgeschoßwohnung waren laut Feuerwehr verschiedene Gegenstände in Brand geraten. Die Brandursache sei allerdings noch unklar, sagte der Polizeisprecher.

Auch im mittelfränkischen Fürth gab es einen Feuerwehreinsatz. Dort war ein Dachstuhl in Brand geraten. Zwei Straßen mussten komplett gesperrt werden.