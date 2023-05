Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag (6. Mai 2023) gegen 17.30 Uhr in Dressendorf (Landkreis Bayreuth) gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Land.

Eine 20-jährige Frau aus Goldkronach war mit ihrem Motorrad von Dressendorf in Richtung Allersdorf (Landkreis Bayreuth) unterwegs. Gleichzeit wollte ein vom Bindlacher Berg kommender 70-jähriger Warmensteinacher mit seinem Auto an der Einmündung zur Staatsstraße 2163 nach links in Richtung Dressendorf abbiegen.

Motorradfahrerin (20) stürzt bei Unfall im Kreis Bayreuth von ihrer Maschine

Dabei übersah er die Motorradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau stürzte von ihrer Maschine, rutschte circa 20 Meter über die Gegenfahrspur und kam dort an der Schutzplanke zum Liegen.

Ein hinzugerufener Notarzt stellte nur leichte Prellungen fest. Die 20-Jährige wurde aber vorsichtshalber ins Klinikum nach Bayreuth gebracht. Zur Unfallzeit herrschte ein hohes Verkehrsaufkommen. Daher musste der Verkehr während der Unfallaufnahme geregelt werden.

Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro, am Motorrad ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

