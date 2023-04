Am Samstag (22. April 2023) habe ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Bayreuth mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Traktor und einem Güllefass-Anhänger, die Ortsverbindungsstraße Unterkonnersreuther Straße von der Bundesstraße 85 kommend in Richtung Unterkonnersreuth befahren. Das berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Land in einer Pressemitteilung.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit habe sich das mit 17.000 Litern befüllte Güllefass aufgeschaukelt. In einer Linkskurve bei Heinersreuth sei der Anhänger umgekippt und gegen die dortigen Schutzplanken gekippt. Im Anschluss sei das Güllefass in einem Zufluss (Dühlbach) seitlich zum Liegen gekommen. Der Großteil des Inhalts - in Form von Gärresten - sei über den Dühlbach in den Roten Main geflossen. Bei den Gärresten handele es sich um Abfallprodukte von Biogasanlagen, welche normalerweise anschließend auf den Feldern verstreut würden.

Bei Linkskurve umgekippt: Güllefass-Inhalt läuft bei Heinersreuth in Fluss - Schäden für die Umwelt noch nicht bekannt

Das Landratsamt Bayreuth und das Wasserwirtschaftsamt seien verständigt worden und an der Unfallstelle gewesen. Der Umfang des Schadens für die Umwelt sei derzeit noch nicht bekannt. Es werde seitens der Polizeiinspektion Bayreuth-Land wegen einer Gewässerverunreinigung ermittelt. Das Wasserwirtschaftsamt habe Proben vor Ort entnommen. Wegen des auslaufenden Hydrauliköls seien Ölsperren im Fluss ausgelegt worden.

Die freiwilligen Feuerwehren Heinersreuth, Altenplos, Unterkonnersreuth, Cottenbach und Bindlach seien mit Einsatzkräften vor Ort gewesen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Der Sachschaden an der Fahrzeugkombination werde mit etwa 80.000 Euro angegeben.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)