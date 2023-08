Das schwere Unwetter hat am Donnerstagabend (17. August 2023) auch in Teilen Oberfrankens Schäden angerichtet: Zu etwa 70 Einsätzen sind Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Es gab auch einen schweren Unfall.

Ein Baum ist im Landkreis Kulmbach auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der 71 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ist aber derzeit außer Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Der 71-Jährige sei am Donnerstagabend mit seinem Auto bei Thurnau unterwegs gewesen, als der Baum auf sein Auto gefallen sei. Der Mann sei dadurch im Fahrzeug eingeklemmt worden.

Unwetter im Kreis Bayreuth und Kulmbach: Polizei meldet Schäden

Ansonsten sei das Unwetter im Landkreis laut Polizei "relativ glimpflich" verlaufen: Neben einer überfluteten Straße in Unterzaubach berichtet die Polizeiinspektion Stadtsteinach von zwei Kellern von Wohnhäusern, die im Bereich Untersteinach vollliefen. In Ludwigschorgast schlug ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein. Die Bewohner seien mit einem Schrecken davongekommen, ein Schaden entstand nicht.

Im Nachbarlandkreis Bayreuth sind unterdessen während des Starkregens zahlreiche Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben ab 19 Uhr zu mehreren Einsätzen, vor allem im Osten der Stadt, gerufen.

Die Unwetterfront mit bis zu 60 Litern Regen pro Quadratmeter habe zahlreiche Keller in den Stadtteilen Hammerstatt, Aichig und Seulbitz überfluten lassen. Auch eine Stallanlage sei von den Schäden betroffen gewesen. Meldungen über Verletzte lagen der Feuerwehr nicht vor. Berichte etwa über umgestürzte Bäume habe es ebenfalls nicht gegeben.

Besonders hart getroffen hat das Unwetter diesmal die Region Nürnberg: Eine Anwohnerin berichtet von Stromausfällen und Überflutungen.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild