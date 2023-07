Beim Seefest "Naturraum Open Air" am Fichtelsee am 15. Juli 2023 leistete die Kreiswasserwacht den Wasserrettungsdienst. Wie der BRK Kreisverband Bayreuth berichtet, beendete ein aufziehendes Unwetter den Einsatz ungeplant.

Mit elf Einsatzkräften am Nachmittag und 16 am Abend sicherte die Kreiswasserwacht Bayreuth das Seefest am Fichtelsee ab. Nachmittags waren Kameradinnen und Kameraden der Pegnitzer Wasserwacht, nachts die Wasserwachtler aus Bayreuth und Bischofsgrün im Einsatz. Jeweils ein Einsatzleiter Wasserrettung und am Abend und in der Nacht zusätzlich eine Notärztin, sowie eine Rettungswagenbesatzung der Bereitschaft Bayreuth waren vor Ort.

Die Wasserwacht war auf alle Eventualitäten vorbereitet. Zwei Wasserrettungsboote hätten die Kameradinnen und Kameraden schnell zu jedem Einsatzort auf dem See bringen können. In Bereitschaft war eine Tauchergruppe, genauso wie Sonare und die Drohne der Wasserwacht. Auch der Sanitätsdienst an Land wurde durch Fußstreifen und Streifen mit dem Mountainbike sichergestellt. In der Wasserrettungsstation konnten Verletzte versorgt werden. Ein Rettungswagen der Bereitschaft Bayreuth des Bayerischen Roten Kreuzes war ebenfalls vor Ort, um gegebenenfalls Verletzte transportieren und an den Regelrettungsdienst außerhalb des Seegeländes übergeben zu können.

Aufsehen erregte am Nachmittag des 15.7.2023 ein echter Einsatz bei Herzkreislaufproblemen. Die Wasserwacht hatte die Erstversorgung übernommen und vorsorglich einen Notarzt angefordert. Um die in solchen Fällen notwendige Schnelligkeit des Einsatzes sicherzustellen, alarmierte die Integrierte Leitstelle den Rettungshubschrauber aus Bayreuth. Der Hubschrauber landete auf dem hierfür extra abgesperrten Damm, auf dem eine Fahrstraße entlang führt. Der Patient konnte versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Glücklicherweise mussten die Kameradinnen und Kameraden ansonsten nur in sechs leichteren Fällen Hilfe leisten. Es galt Schnitt- und Schürfwunden sowie Verstauchungen zu versorgen.

Gegen 20:30 Uhr näherte sich eine Unwetterfront, so dass der Veranstalter entschied, das Fest abzubrechen. Die Besucher entfernten sich ruhig und geordnet; die Wasserwacht musste keine Erste Hilfe, etwa bei Stürzen, leisten.

Dienstende war gegen 21:30 Uhr anstatt, wie ursprünglich geplant, am Sonntag gegen 2:00 Uhr.

Alle Kameradinnen und Kameraden, der Wasserwacht Bayreuth waren an diesem Tag wieder einmal ehrenamtlich und in ihrer Freizeit am Fichtelsee im Einsatz und bereit, dort zu helfen, wo es nötig geworden wäre.