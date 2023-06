Bayreuth vor 1 Stunde

Aus Klinikum verschwunden: Verletzter Bub (12) wohlauf wieder gefunden - Polizei gibt Entwarnung

Aus dem Klinikum in Bayreuth verschwand am Samstag ein 12-jähriger Bub. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen kam am selben Abend noch Entwarnung seitens der Polizei.