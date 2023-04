Die Polizei hat neue Informationen zu einem Vermisstenfall: Eine Frau aus Chemnitz war seit Dienstag (18. April 2023) verschwunden und ihr Aufenthaltsort in Oberfranken vermutet worden.

Sie war gegen Mittag zuletzt in einem Chemnitzer Krankenhaus gesehen worden, in dem sie untergebracht war. Seitdem fehlte von ihr zeitweise jede Spur. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befand, wandten sich die Ermittler mit Fahndungsinformationen an die Öffentlichkeit.

Vermisste Frau aus Chemnitz in Bayreuth aufgetaucht

Auch die oberfränkische Polizei war in die Suche involviert, da davon ausgegangen wurde, dass sich die Frau in Bayreuth aufhalten könnte. Dort konnte sie dann am Mittwochabend tatsächlich angetroffen werden. Die Fahndung gilt somit als widerrufen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstagvormittag meldete.

