Zu einem schweren Verkehrsunfall während eines verbotenen Autorennens ist es in Bayreuth gekommen. Ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach wurde dabei verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, um die genauen Umstände aufklären zu können.

Bereits am Samstag (27. Mai 2023) ereignete sich der Unfall gegen 23.45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstand, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am Freitag (9. Juni 2023) berichtet. Der 44-jährige Fahrer verlor aufgrund einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Gebäude und ein geparktes Auto und prallte schließlich in zwei weitere Fahrzeuge, welche ebenfalls am Fahrzeugrand abgestellt waren.

Schwerer Unfall in Bayreuth - zwei Autos mit Totalschaden

Wie sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen herausstellte, steckte hinter dem riskanten Fahrmanöver vermutlich ein verbotenes Fahrzeugrennen, das an der Ampelanlage Albrecht-Dürer-Straße/Friedrich-Ebert-Straße seinen Ausgang fand. An dem Vorfall war den bisherigen Ermittlungen zufolge noch ein weiterer Pkw beteiligt, der von einem 40-jährigen Bayreuther gesteuert wurde. Auch dieser Wagen erlitt einen Totalschaden.

Um den Unfallhergang möglichst vollständig nachvollziehen zu können, bittet die Polizei Bayreuth mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden. Ebenso bestehe die Möglichkeit, dass durch die Fahrweise der Unfallbeteiligten weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa