Bayreuth vor 1 Stunde

Beifahrerin verletzt

Frontal-Crash endet tödlich: Auto rast in Ampel - Senior (78) stirbt in Klinik

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Universitätsstraße in Bayreuth, bei dem ein Auto mit einer Ampel kollidierte. Der Fahrer starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.