Der Anhänger eines Lastwagens fing während der Fahrt Feuer, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land am Sonntag (27. August 2023) mitteilte.

Am Samstag (26. August 2023), gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger die B303 von Bischofsgrün in Richtung Bad Berneck im Fichtelgebirge. Auf Höhe des Weismain-Kraftwerkes geriet sein Auflieger in Brand. Dadurch fing die Ladefläche als auch die Ladung selbst Feuer.

Lastwagenanhänger brennt – Löscharbeiten mit 40 Einsatzkräften

Insgesamt 40 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren kamen zum Einsatz, um den Lastwagenanhänger, der mit Gummimatten beladen war, abzulöschen und eine Ausdehnung des Brandes auf das Zugfahrzeug zu verhindern.

Grund für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Die B303 war während der Löscharbeiten für ungefähr eine Stunde gesperrt.

