Am Sonntagnachmittag (25. Juni 2023) ist auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen dem Parkplatz Sophienberg und der Anschlussstelle Trockau im Kreis Bayreuth ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Wagen aus dem Zulassungsbereich Bayreuth fing während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum plötzlich Feuer.

Der Fahrer bemerkte den Rauch rechtzeitig und lenkte sein Auto auf den Standstreifen. Dort konnte die Familie mit Kleinkind rechtzeitig aussteigen. Die Flammen konnte der Fahrzeugführer aber nicht mehr bekämpfen und kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth meldet.

Auto fängt auf A9 bei Trockau Feuer: Autobahn gesperrt

Die Feuerwehren Bayreuth, Pegnitz und Trockau rückten daraufhin aus und löschten den Brand. Die Autobahn musste für etwa eine Stunde in Richtung München gesperrt werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich aber auf 50.000 Euro.