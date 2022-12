Bayreuth: Aus geschlossenem Real-Markt wird Edeka-Standort

Nach Schließung im März 2022 : Supermarktgebäude stand leer

: Supermarktgebäude stand leer E-Center nahe der A9 geplant - Unternehmen verrät neuen Betreiber

geplant - Unternehmen verrät Weitere Shops sollen auf das Areal ziehen

Im Zuge der Übernahme durch die SCP Group im Sommer 2020 wurden viele fränkische Real-Filialen geschlossen - darunter auch der Standort in der Riedingerstraße 21 in Bayreuth im Gewerbegebiet nahe der A9. Nach einem umfangreichen Ausverkauf machte der Real schließlich Ende März 2022 endgültig zu. Klar war bereits damals, dass Edeka den Standort übernehmen soll. Weitere Details waren allerdings noch nicht bekannt. Jetzt äußert sich das Unternehmen gegenüber inFranken.de zu den aktuellen Plänen - und nennt auch den neuen Betreiber in der Riedingerstraße.

"Modernes E-Center" entsteht an ehemaligem Real-Standort nahe der A9 in Bayreuth

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen sei nicht selbst Eigentümer des Geländes, erläutert eine Sprecherin. "Wir haben das gesamte Objekt angemietet." Vor Ort soll es radikale Veränderungen geben: "Das Objekt wird vollständig entkernt und aufwendig saniert", so die Sprecherin weiter.

Im Anschluss werde auf einer Teilfläche des Areals "ein modernes E-Center" entstehen, kündigt sie an. Die Verkaufsfläche betrage rund 4000 Quadratmeter, heißt es. Leiten soll das neue E-Center Patrick Schneider, der im Juli bereits ein "Super Center" in der Justus-Liebig-Straße eröffnet hat - inklusive eines integrierten Hofladens.

"Es sind darüber hinaus weitere Fachmärkte und Shops im Gebäude geplant", verrät die Edeka-Sprecherin. Genaue Infos und Namen könne man allerdings im Moment nicht nennen, "die Planungen laufen jedoch mit Hochdruck", heißt es zu den Plänen auf dem Areal des geschlossenen Bayreuther Real-Markts.