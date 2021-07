Grillkochbuch aus Bayreuth : Felix Wiesel und Ina Medick aus Bayreuth veröffentlichen ihr zweites Kochbuch

Eine Sache hat in der fränkischen Kultur einen besonders großen Stellenwert: der kulinarische Genuss. Sei es ein kühles Seidla auf einem der vielen schönen Bierkeller oder ein knuspriges Schäuferla mit Klößen und Blautkraut in einem der urigen Wirtshäuser in der Region - die Franken lieben ihre Küche.

Bayreuther Kochbuch: "Feuer und Flamme für Franken" - vom Blogger- zum Autorenpärchen

Genauso geht es auch Ina Medick und Felix Wiesel aus Bayreuth, den beiden Köpfen hinter dem Koch- und Backblog Backina, den es seit 2015 gibt.

Kreative und einfach Gerichte zu zaubern ist ihre Leidenschaft. Doch sie teilen ihre Rezepte nicht mehr nur im Internet bei Pinterest oder auf ihrer Homepage, sondern sind vor zwei Jahren auch unter die Autoren gegangen.

2019 brachte das Pärchen sein erstes Buch Fränkische Lieblingsrezepte: 80 Gerichte von klassisch bis modern* heraus. "Das war ein großer Erfolg! Nach kurzer Zeit war die erste Auflage schon restlos ausverkauft," sagt Felix Wiesel. Kein Wunder, denn in diesem Buch findet man nicht nur Klassiker wie Schäuferla und Zwetschgenmus, sondern auch leicht abgewandelte Gerichte. "Wir haben damals das alte, handschriftlich geschriebene Kochbuch von Inas Oma gefunden. Wir wollten diese Gerichte aber nicht einfach nur abschreiben, sondern sie modernisieren. Wir haben uns gefragt, was in die heutige Zeit passt und was vielleicht noch etwas abgewandelt werden muss, damit zum Beispiel auch junge Leute Interesse an der fränkischen Küche haben", erzählt Wiesel weiter.

Kochen wie in Franken: Egal ob Vorspeise oder Dessert - auf dem Grill ist alles möglich

Im vergangenen Jahr kam der J. Berg-Verlag, bei dem auch schon das erste Buch erschienen ist, erneut auf die 31-Jährige und den 27-Jährigen zu. "Thematisch hatten wir die freie Wahl, doch nachdem die Menschen durch den Lockdown gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und weder auswärts essen noch trinken zu können, wollten wir unseren Lesern mit unserem neuen Buch die Möglichkeit geben, auch in den eigenen vier Wänden hochwertig und abwechslungsreich zu essen."

So entstand die Idee für das neue Buch Feuer und Flamme für Franken: 80 Fränkische Lieblingsrezepte vom Grill*.

Trotz des fränkischen Bezugs haben die beiden Autoren, die hauptberuflich eine Online-Marketing-Agentur leiten, darauf geachtet, auch Optionen für Vegetarier und Veganer miteinzubringen. "Es soll für jeden etwas dabei sein. Zusätzlich war uns auch wichtig, dass wir nicht nur Gerichte mit aufnehmen, die schwer im Magen liegen. Manchmal kann es auch in der fränkischen Küche etwas Leichtes sein", sagt Wiesel lachend.

Mehr als typisch fränkisch: Auch ausgefallene Gerichte im Grillkochbuch

Und so findet man neben ausgefallenen Gerichten wie Bratwurst-Tapas, fränkische Chicken Wings und Pulled Deer auch Kürbis-Hagebutten-Gemüse und Zucchini-Päckchen mit Feta in dem Grillkochbuch. Auch vor Desserts machen die Bayreuther Autoren nicht Halt gemacht, denn auch auf einem Grill lassen sich Apfelstrudel, Honig-Parfait mit Beerenkompott oder Pfirsich-Crumble lecker und einfach zubereiten.

Für wen das jetzt sehr aufwendig und kompliziert klingt, keine Sorge! Medick und Wiesel haben bei den Rezepten bewusst darauf geachtet, dass sie auch von ungeübten Grillfans nachgemacht werden können: "Die Leser sollen sich mit den Rezepten nicht überfordert, sondern gut aufgehoben fühlen. In der Küche kann es ja auch mal stressig werden, da braucht keiner komplizierte Anleitungen, die einem das Kochen erschweren", sagt Felix Wiesel.

Das Grillkochbuch "Feuer und Flamme für Franken" kannst du bei Amazon* und in vielen Buchhandlungen bestellen. Weitere tolle Rezeptideen für den Grillabend gibt es auf fränkische-rezepte.de.

