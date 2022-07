In Bayreuth hat sich am Dienstagabend (19. Juli 2022) gegen 18.45 Uhr in der Riedinger Straße ein folgenschwerer Wasserrohrbruch ereignet. Die Konsequenz: In weiten Teilen der Stadt war die Trinkwasserversorgung gestört, wie die Stadtwerke Bayreuth informierten.

Experten der Stadtwerke arbeiteten in den Folgestunden daran, die Versorgung wiederherzustellen. Für die betroffenen Haushalte galt es unterdessen, gleich mehrere Aspekte zu beachten.

Wasserrohrbruch in Bayreuth - vor allem nördliche und westliche Gebiete betroffen

Durch die gebrochene Wasserhauptleitung sei eine große Menge Wasser ausgetreten. Dies habe ein automatisches Schutzsystem eines Hochbehälters der Stadtwerke Bayreuth ausgelöst, das verhindert, dass der Behälter leerläuft. Einsatzkräfte und die Experten der Stadtwerke trennten die Schadensstelle daraufhin vom Wassernetz ab, heißt es weiter.

Vor allem der nördliche und westliche Teil der Stadt sei von der gestörten Trinkwasserversorgung betroffen gewesen. Aufgabe der Stadtwerke war es, das Schutzsystem zu öffnen und das Wassernetz - in das viel Luft geraten sei - langsam wieder zu befüllen.

Gegen 21.10 Uhr informierten die Stadtwerke, dass die meisten betroffenen Haushalte inzwischen wieder mit Wasser versorgt seien. Die Haushalte in höheren Lagen, wo sich der Wasserdruck zuletzt aufbaut (Meyernberg, Destuben und die Saas) hätten sich etwas länger gedulden müssen. Gegen 23.15 Uhr vermeldeten die Stadtwerke dann die endgültig wiederhergestellte Versorgung aller Haushalte.

Was muss ich nach einem Wasserrohrbruch beachten? Stadtwerke geben Hinweise

Die Druckschwankungen in den Rohren des Trinkwassernetzes und der Hausinstallation seien abgelöste Ablagerungen möglich. Die Stadtwerke baten deshalb die Bürger*innen, die eigene Wasserleitung zu spülen, indem sie den höchstgelegenen Wasserhahn im Haus öffnen. Die Partikel seien zwar keine Gefahr für die Gesundheit, könnten aber zu Problemen mit Druckspülern führen und diese verstopfen. Daher sollten die Druckspüler zuletzt betätigt werden.

Milchig aussehendes Trinkwasser aus dem Wasserhahn sei kein Grund zur Sorge. Dies sei lediglich kleinen Luftbläschen geschuldet. Durch das Spülen der Hausinstallation werde die Eintrübung schon bald verschwinden. Zuletzt wiesen die Stadtwerke Bayreuth darauf hin, den Wasserfilter der Hausinstallation zu überprüfen und ihn bei Bedarf zu spülen.