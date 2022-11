Bayreuth: VR Bank schließt mehrere Filialen - auch einige SB-Center betroffen

Die VR Bank Bayreuth-Hof eG wird Anfang nächsten Jahres fünf ihrer Standorte in Oberfranken schließen. Während in einigen der betroffenen Filialen von da an auch weiterhin Selbstbedienungs-Terminals zur Verfügung stehen werden, müssen Kunden und Kundinnen andernorts beim Geld abheben in Zukunft auf Alternativen ausweichen. Das geht aus einer am Mittwoch (16. November 2022) veröffentlichten Pressemitteilung der VR Bank hervor.

Benachbarte VR-Bank-Standorte übernehmen Kundenbetreuung - Schließung zahlreicher SB-Stellen

In Bad Berneck, Heinersreuth, Hollfeld und Pottenstein im Landkreis Bayreuth, sowie Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof sei die Kundschaft demnach von den Schließungen betroffen. Dort werde die Betreuung ab Februar 2023 an benachbarte Standorte übergeben, wie die VR-Bank jetzt mitteilt.

Während die Bargeldversorgung in Hollfeld und Schwarzenbach am Wald in Zukunft durch die örtlichen Standorte anderer Raiffeisenbanken gewährleistet werden soll, stünde der Kundschaft "in den Kleinstfilialen in Bad Berneck, Pottenstein und Heinersreuth ab Februar 2023 weiterhin Selbstbedienungs-Terminals zur Verfügung".

Aber auch die Anzahl der SB-Stellen möchte die VR Bank in Zukunft weiter zurückschrauben. Man wolle sich der "durchschnittlichen Anzahl von Geldautomaten innerhalb Bayerns annähern", heißt es vonseiten der Bank. Deshalb werden die SB-Stellen in Hof in der Enoch-Widman-Straße, Krötenbruck, Neuhof, Aichig, Kirchenlamitz, Mistelbach, Ottenhof und am Globus Weischlitz zum 31. Januar 2023 aufgelöst.

"Unverhältnismäßig hoher Aufwand": "Veränderungsprozesse" erfordern Filialschließungen in Oberfranken

Grund für die Schließungen sei die Tatsache, dass "die Veränderungsprozesse im Bankenbereich ungebremst weiter gehen". Außerdem würden "Serviceleistungen immer häufiger über alternative Zugangswege in Anspruch genommen", wodurch die Frequenz in den Filialen zurückgehe.

Der Betrieb kleiner Filialen, die zum Teil nur ein oder zwei Tage geöffnet haben, ziehe somit einen "unverhältnismäßig hohen Aufwand" nach sich. Mit den Erwartungen an nachhaltige Unternehmensführung sei das kaum zu vereinbaren, so die VR-Bank Bayreuth-Hof eG.

