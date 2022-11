Bayreuth: Traditionsmetzgerei "Parzen" zur beliebtesten Fleischerei Bayerns gewählt

Fränkischer Familienbetrieb von Gourmetmagazin "Falstaff" ausgezeichnet

"Wir haben super Kunden": Betreiber hatte nicht mit Sieg gerechnet

Online-Shop steht in Startlöchern: Eröffnung noch in diesem Jahr geplant

Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin "Falstaff" hat die beliebtesten Metzgereien in Deutschland im Jahr 2022 gesucht. Die Metzgerei Parzen aus Bayreuth konnte sich am Ende freuen: Sie setzte sich in Bayern an die Spitze. Daniel Parzen, der die Metzgerei gemeinsam mit seinem Vater Helmut betreibt, berichtet im Gespräch mit inFranken.de, wie sehr sich seine Kunden bei der Abstimmung ins Zeug gelegt haben, und berichtet über einen geplanten Online-Shop.

Bayreuth: Metzgerei "Parzen" zur besten Fleischerei in Bayern gekürt - weiterer Betrieb aus Franken auf Platz 3

"Erwartet haben wir es nicht ganz", gibt der überraschte Chef zu. Den "starken Kollegen" aus Nürnberg habe der Metzgermeister mehr Chancen ausgerechnet als ihm, auch weil die Stadt in Mittelfranken mehr Einwohner hat als Bayreuth, erzählt er. Mit Blick auf die Abstimmung freut sich der Fleischsommelier: "Wir haben super Kunden, die jeden Tag Gas gegeben haben."

Denn zu Beginn der Abstimmung habe sich die Metzgerei erst einmal im Nominierungsverfahren durchsetzen müssen, nur die meistgenannten Fleischereien aus den jeweiligen Bundesländern wurden in die Bestenliste aufgenommen. Daraufhin startete das Voting, das am 9. November 2022 beendet wurde.

Die Metzgerei Parzen konnte sich mit 32 Prozent der Voting-Stimmen unter anderem gegen die Fleischerei Hubert Lohberger aus Rosenheim (Platz 2 mit 20 Prozent) und gegen den Dorfmetzger Jürgen Reck aus Möhrendorf (Platz 3 mit 19 Prozent) mit großem Abstand durchsetzen.

Metzgerei "Parzen" plant Online-Shop bereits ab Dezember - Chef von Traditionsbetrieb erklärt Pläne

"Es ist toll zu sehen, dass die Kunden unsere Qualität würdigen", freut sich der Metzgermeister. "Mein Elektriker hat mir sogar erzählt, dass er bei der Nominierung einen halben Roman geschrieben habe", so Parzen.

Bereits sein Uropa habe die 63 Jahre alte Metzgerei betrieben, erklärt Parzen stolz. Auch im Gourmetmagazin "Der Feinschmecker" habe sich die Metzgerei Parzen aus Bayreuth kürzlich unter den 500 besten Metzgern Deutschlands platzieren können.

Der Fleischsommelier gibt zudem einen Ausblick auf künftige Pläne der Bayreuther Metzgerei: "Wir wollen einen Online-Shop eröffnen." Anfang/Mitte Dezember soll es voraussichtlich so weit sein.

