Die Region Oberfranken ist zum innovativsten Ort in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewählt worden. Das Informationsnetzwerk "Die Deutsche Wirtschaft (DDW)" hat am Freitag (4. November 2022) den renommierten Wirtschaftspreis "Innovator des Jahres" an Unternehmen, Orte und Menschen in Berlin verliehen.

Oberfranken setzte sich außerdem bei einer Online-Abstimmung gegen fünf weitere nominierte Orte durch und sicherte sich damit den Publikumspreis. Das teilt die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e.V. in einer Pressemitteilung mit.

Informationsnetzwerk kürt Oberfranken zum "Innovationsort des Jahres 2022"

"Es wird täglich Hervorragendes in Oberfranken geleistet. Überall werden langfristige und nachhaltige Zukunftsprojekte angestoßen und Neues entwickelt. Das gelingt, weil wir alle gemeinsam daran arbeiten, unsere Region nach vorne zu bringen. Dieser Preis, gerade auch der Publikumspreis zeigt, dass wir als innovative Zukunftsregion wahrgenommen werden", wird Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, Vorsitzende von Oberfranken Offensiv, zitiert.

"Die Anerkennung als Innovationsort des Jahres bestätigt uns, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und er motiviert uns, diesen gemeinsamen Weg mit allen Beteiligten aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Kommunen weiterzugehen. Wir sind eine liebenswerte Region mit hohem Freizeitwert und sozialem Herzen, großartigen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen. Wir können uns selbstbewusst als Innovationsort bezeichnen", so Bezirkstagspräsident Henry Schramm, Vorsitzender von Oberfranken Offensiv.



Der Festakt „Innovator des Jahres“, an dem der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft verliehen wird, fand demnach am Freitag (4. November 2022) in Berlin statt. Gäste seien Unternehmer, Prominenz aus Business, Politik, Medien und Wissenschaft gewesen. Beispiele mustergültiger Innovationskraft aus allen Bereichen der Wirtschaft seien mit dem Titel Innovator des Jahres geehrt worden - darunter auch Oberfranken für sein Standortkonzept.

Auch beim Publikumspreis gewonnen: Oberfranken setzt sich gegen Bonn und Lausanne durch

Die Entwicklungsagentur habe den Imageprozess für die gesamte Region erneut angestoßen, um langfristig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die regionale Identität zu stärken und Bleibeperspektiven zu schaffen.

Zusätzlich zur Jurybewertung sei eine Online-Abstimmung für den größten Publikumspreis der deutschen Wirtschaft durchgeführt worden und auch hier habe sich Oberfranken gegen fünf weitere Innovationsorte in Bonn (Nordrhein-Westfalen), Grünheide (Brandenburg), Willich (Nordrhein-Westfalen), Neuried (Baden-Württemberg) und Lausanne (Schweiz) behauptet.

"Die Stärke der Region liegt in ihrer Vielfalt. Sie ist Genuss- und Familienregion, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Innovationsstandort, sie besteht aus neun Landkreisen, den vier kreisfreien Städten Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof, und bietet ein riesiges Freizeitangebot", heißt es in der Begründung. "Kein Zufall also, dass Oberfranken immer beliebter wird. Fielen die Bevölkerungsprognosen vor zehn Jahren düster aus, so gibt es heute Positives zu vermelden: Bis 2040 rechnet man damit, dass 7,5 Prozent mehr Menschen zu- als abwandern", erklärt "Die Deutsche Wirtschaft".

