Bayreuth vor 1 Stunde

Körperverletzung

Streit in Bayreuth eskaliert: Junger Mann (19) bekommt gezielten Faustschlag ins Gesicht

Eine Körperverletzung hat sich am Donnerstagabend in Bayreuth ereignet. Ein junger Mann geriet mit zwei Unbekannten in einen Streit. Dieser eskalierte aus bislang ungeklärten Gründen.