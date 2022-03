Sechs Jugendliche aus dem Landkreis Tirschenreuth sind am Freitag (18.03.2022), um 18.30 Uhr auf dem Weg zur Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) in einen Streit mit einer weiteren Gruppe von Jugendlichen geraten, berichtet die PI Bayreuth Stadt. Später am Abend sind noch mehr Unruhen in der Fußgängerzone gemeldet worden.

Dabei wurde ein 14-jähriger Immenreuther zunächst absichtlich angerempelt. Als er den Rempler zur Rede stellen wollte, wurde er von zwei anderen Jugendlichen der Gruppe mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und in den Bauch geschlagen. Die Gruppe aus dem Landkreis Tirschenreuth erwiderte die Handgreiflichkeiten nicht und ging weiter in Richtung ZOH.

Aggressive Jugendliche sorgen für Unruhen in Bayreuther Innenstadt

Der Jugendliche, der zuvor den Immenreuther angerempelt hatte, rannte der Gruppe allerdings hinterher. Als sich ein 15-jähriger Erbendorfer in den Weg stellte, musste dieser ebenfalls einen Faustschlag gegen den Kopf einstecken. Danach fuhr die Gruppe nach Hause und erstattete später Anzeige bei der PI Kemnath. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt.

Kurze Zeit später, um 19.45 machte ein Passant die Polizei auf eine handfeste Streitigkeit zwischen Jugendlichen am Neptunbrunnen aufmerksam. Die eingesetzten Streifen konnten jedoch vor Ort und im Nahbereich niemanden mehr feststellen.

Etwa eine halbe Stunde später kam es dann vor dem Karstadt zu einem Streit zwischen etwa 10 Personen. Im Zuge dieses Streits wurde ein 28-jähriger Mann aus Hof unvermittelt von einem weiteren Mann mit dem Fuß einmal gegen den Kopf getreten. Nach dem Tritt flüchtete der Täter mit seinen Begleitern. Obwohl sofort mehrere Polizeistreifen nach dem Täter fahndeten, konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Der 28-Jährige, welcher erheblich alkoholisiert war, und seine Begleiter kannten ihre Kontrahenten nicht und konnten auch keine konkrete Beschreibung abgeben. Der Geschädigte wurde mit dem Verdacht auf eine Nasen- und Jochbeinfraktur ins Klinikum Bayreuth gebracht.

Polizei sucht Hinweise zu den Tätern - Unruhestifter noch auf freiem Fuß

Personen, die Hinweise zu den Tätern oder ihren Begleitern geben können, werden gebeten, sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass für alle drei Vorfälle dieselbe Gruppe verantwortlich ist. Die Bayreuther Polizei wird, um die Sicherheit zu gewährleisten, am restlichen Wochenende die Präsenz in der Innenstadt verstärken.