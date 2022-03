Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayreuther Landratsamts packen in der Krise mit an! Circa 70 Hilfspakete haben sie am Montagvormittag in einen Kleintransporter geladen. Ziel der Lieferung: die polnisch-ukrainische Grenze. Von dort aus werden die Sachspenden an die in der Ukraine ausharrende Bevölkerung weiterverteilt, so das Medienbüro des Landratsamts.

Wasser, Babynahrung, Reis, Decken, Süßigkeiten – unter anderem diese Güter spenden die Beschäftigten des Bayreuther Landratsamts, um die Lage für die sich im Kriegsgebiet befindenden Ukrainerinnen und Ukrainer zumindest ein bisschen erträglicher zu gestalten.

Am Montag transportierten Mitarbeiter des Landratsamts die Hilfspakete zur Organisation „Bayreuth Hilfe für die Ukraine“ nach Himmelkron, von wo aus anschließend die Weiterverteilung über Polen in die Ukraine läuft.

Landrat Florian Wiedemann: „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sie in den vergangenen Tagen an Sachspenden gesammelt haben, ist beeindruckend. Das zeigt, dass wir im Landratsamt Bayreuth nicht immer nur über Solidarität und Mitgefühl reden, sondern auch aktiv etwas tun, um den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser schrecklichen Situation zu helfen.

Mein großer Dank geht an alle, die momentan Unterstützung leisten!“ Suche nach freiem Wohnraum läuft

Das Landratsamt Bayreuth will auch die vor dem Krieg geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen: Aktuell läuft im Landkreis Bayreuth daher die Suche nach freiem Wohnraum in Form von Wohnungen, Einliegerwohnungen, Ferienwohnungen oder Fremdenzimmern zu begeben.

Das Landratsamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die über derartig freien Wohnraum verfügen, diesen online zu melden.