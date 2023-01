Nach dem Bekanntwerden eines Vermisstenfalls aus Bayreuth kann die oberfränkische Polizei mittlerweile Entwarnung geben: Der Gesuchte ist wieder aufgetaucht. Aber was war zuvor passiert?

Der Mann aus Bayreuth war seit Montag (2. Januar 2023) verschwunden, woraufhin sich die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt an die Bevölkerung wandte und bei der Suche um Mithilfe bat. Demnach habe er sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und war nicht in die Einrichtung zurückgekehrt, in der er wohnt.

Vermisster Mann aus Bayreuth ist wieder aufgetaucht

Nun teilte das Polizeipräsidium Oberfranken aber mit, dass der Gesuchte am Dienstagabend (3. Januar) wohlbehalten in Bayreuth angetroffen wurde. Die Polizei widerruft somit die Fahndung nach ihm.

