Bayreuth vor 42 Minuten

Bierfest

"Momentane Lage ist zu ungewiss": Maisel's Weissbierfest 2022 ist abgesagt

Maisel's Weissbierfest in Bayreuth findet 2022 nicht statt. "Es tut mir in der Seele weh, dass wir es schon zum dritten Mal in Folge nicht feiern können", erklärt Brauereichef Jeff Maisel.