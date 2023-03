Zu einem mittlerweile tödlichen Unfall mit einem betrunkenen Fahrer kam es am Sonntagmorgen (5. März 2023) in Bayreuth. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Äußeren Nürnberger Straße unterwegs war.

Daraufhin fuhr er gegen ein Verkehrsschild, sein Wagen überschlug sich und kam schließlich am Straßenrand zum Liegen.

Schwerer Unfall in Bayreuth: Mann fuhr betrunken Auto - zwei Tage später erliegt er Verletzungen

Laut Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, als sie den bewusstlosen Mann aus dem Auto bargen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Trotz der schnellen Hilfe und aller Bemühungen der beteiligten Ärzte im Krankenhaus verlor der 25-Jährige in der Nacht zum Mittwoch seinen Kampf gegen die schwerwiegenden Unfallfolgen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch (08. März 2023) mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Hergang dauern unterdessen an.

