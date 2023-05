Bayreuth: Für Volksfest exklusiv gebraut - was das diesjährige Festbier auszeichnet

Wie die Bayreuther Bierbrauerei AG in einer Pressemitteilung berichtet, braut sie in guter, alter Tradition jedes Jahr extra für das Volksfest ihrer Heimatstadt ein Bier. Das „Bayreuther Festbier“ wird exklusiv im großen Festzelt und nur während der elf Volksfesttage (26. Mai – 5. Juni 2023) ausgeschenkt.

„Es ist eine schöne Tradition, für das größte Volksfest in Nordbayern ein spezielles Bier zu brauen“, so Brauerei-Vorstand Hans-Joachim Leipold. „Weil wir die zentrale Rolle des großen Festzeltes auf dem Volksfest stärken möchten, wird es das Bayreuther Festbier ausschließlich dort geben“, so Leipold. „Natürlich haben wir vorgesorgt und genügend Bier für alle Festbesucher abgefüllt.“

Das „Bayreuther Festbier“ hat 13,3 Prozent Stammwürze und einen Alkoholgehalt von 5,8 Prozent. Im Glaskrug strahlt das untergärige Vollbier in satter honiggelber Farbe, gekrönt von strahlend weißem Schaum. Das Bier für das Volksfest 2023 ist wunderbar süffig, würzig, malzaromatisch und erfrischt durch eine gut eingebundene Hopfenbittere. Beim Trinkgenuss breitet sich ein angenehm vollmundiges und weiches Mundgefühl aus. Ein Festbier, wie man es in Oberfranken kennt und liebt.