Einer Streifenbesatzung der Polizei Bayreuth-Stadt fiel am Montagabend in der Dammallee ein beschädigter Streukasten sowie ein umgefahrenes Verkehrsschild auf. Eine Verkehrsunfallmeldung hierzu war nicht eingegangen.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Polizeibeamten ein Fahrzeug, sowie Fragmente des Kennzeichnens benennen, welches er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Bereich festgestellt hatte. Der Zeuge konnte weiterhin beobachten, wie der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verlor und diesen frontal gegen einen Streukasten steuerte.

Streukasten und Schild umgefahren - Zeugen machen Fahndung zum Erfolg

In einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen, der in Tatortnähe geparkt war, ausfindig gemacht werden. Tatsächlich wies er deutliche Unfallspuren auf. Kurz darauf tat sich ein weiterer Zeuge auf, der Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters geben konnte. Dieser sollte sich in der Wohnung der Mutter verborgen halten.

Als die Polizeibeamten wenig später an deren Wohnungstüre klingelten, schlug ihnen eine Welle der Gegenwehr entgegen. Denn zu dem Zeitpunkt befanden sich gleich mehrere Personen in der Wohnung der Täter-Mutter. Zuerst verwehrte die Frau selbst den Zutritt und die Kontaktaufnahme mit dem Täter. Auch als kurze Zeit später ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung vorlag, ließ die Mutter des Trunkenheitsfahrers die Beamten nicht herein, während die weiter anwesenden und zunächst unbeteiligten Personen die Wohnungstüre zuhielten sowie versperrten. Die Tür musste schließlich mit Gewalt geöffnet werden.

Eine der anwesenden Personen verhielt sich so aggressiv den Polizeibeamten gegenüber, dass sie mittels Handschellen gesichert werden musste. Dem Täter gelang zwischenzeitlich die Flucht über den Balkon auf ein Nachbardach, wo er jedoch durch die Polizei überwältigt und festgenommen werden konnte.

Menschenmenge hält Tür zu - Täter flüchtet über das Nachbardach

Die Feststellung des genauen Alkoholgehalts zum Zeitpunkt des Unfalls wird die Auswertung der durch einen Arzt entnommenen Blutprobe ergeben. Das Auto des 32-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren, in dem er unter anderem mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Das strafrechtliche Verhalten der anderen Personen in der Wohnung wird derzeit geprüft.

