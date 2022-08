Bayreuth vor 1 Stunde

Ermittelt

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Oberfranken: Täter entkommen mit ihrer Beute

Mehrere bislang unbekannte Täter*innen sind am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Bayreuth eingebrochen. Sie konnten mit ihrer Beute unerkannt fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.