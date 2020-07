Rassismus-Vorwurf gegen Bayreuther Disko: Der Club "Breakout" steht aktuell in der Kritik. Grund dafür sind auf der Website veröffentlichte Einlass-Regularien, in denen unter anderem steht, dass nur "ein gewisser Prozentsatz an bestimmten Ausländern" Zutritt gewährt werden soll.

Dort stand: "Das Breakout ist keineswegs ausländerfeindlich. Da aber die Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Ausländergruppen stets negative Auswirkungen haben, wird am Abend nur einem gewissen Prozentsatz an bestimmten Ausländern der Einlass gewährt und der Ausweis während des Aufenthalts bei der Security aufbewahrt".

Diese Passage war für kurze Zeit auf der Website des Bayreuther Clubs "Breakout" zu finden. Mittlerweile wurde sie gelöscht.

Diese Regularien standen auf der Homepage des Clubs „Breakout“ in Bayreuth.

Politiker aus Bayreuth bittet Disko "Breakout" um Stellungnahme

Öffentliche Kritik kommt von Andreas Zippel (SPD), dem Zweiten Bürgermeister der Stadt Bayreuth: "Das Ziel, das seitens des Clubs verfolgt wird, Auseinandersetzungen zu verhindern, ist legitim. Das Mittel ist allerdings falsch gewählt". Deswegen hat er dem Club eine E-Mail mit Bitte um Stellungnahme geschickt. "Ich würde einfach gerne verstehen, was dahinter steckt", erklärt Zippel.

Die "stattgefundenen Pauschalisierungen" will Andreas Zippel nicht stehenlassen: "Ich würde mir erhoffen, dass sich der Club-Besitzer überlegt: Wie kann ich weniger pauschalisierend gegen Konflikte in meinem Club vorgehen?"

Dennoch möchte der Zweite Bürgermeister klarstellen: "Wenn sich eine Person im Club einer anderen Person aufdrängt, dann ist die Person als einzelne scheiße". Deshalb solle man aber nicht eine ganze Gruppe verurteilen, so Zippel.