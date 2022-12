An den Feiertagen um Weihnachten wie Silvester komme es auch in diesem Jahr wieder zu Änderungen bei ihren Dienstleistungen, wie die Stadtwerke Bayreuth mitteilen.

Für die Fahrgäste des Bayreuther Stadtbusverkehrs bringen die Feiertage einige Veränderungen mit sich: An Heiligabend fahren die Busse wie samstags. Der letzte Bus verlässt die ZOH um 16:50 Uhr. An Silvester fahren die Busse ebenfalls wie samstags. Während der Feiertage am 25. und 26. Dezember, an Neujahr sowie am 6. Januar gilt der Feiertagsfahrplan. Zudem entfallen vom 27. Dezember bis 30. Dezember sowie vom 2. Januar bis zum 5. Januar einige Fahrten der Linien 304 und 314.

Welche Fahrten im Detail ausfallen, haben die Stadtwerke Bayreuth auf ihrer Webseite (stadtwerke-bayreuth.de) veröffentlicht. Die veränderten Fahrzeiten sind zudem in der Online-Fahrplanauskunft und in den Aushängen an den Bushaltestellen zu finden.

Das Anruf-Linien-Taxi (ALT) fährt seit Kurzem unter einem neuen Namen: Fahrten mit Komfortzuschlag tragen künftig die Bezeichnung Anruf-Sammel-Taxi (AST). Fahrten ohne Komfortzuschlag heißen künftig Rufbus (RBU). Zudem entfällt ab dem 1. Januar die Linie 327.

Die Öffnungszeiten des Kundencenters Verkehr werden ab dem neuen Jahr um eine Stunde nach vorne verschoben. Die neuen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr. An den Feiertagen haben sowohl das Kundencenter Verkehr als auch das Kundencenter Energie & Wasser geschlossen. In technischen Notfällen ist der Störungsdienst der Stadtwerke Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 600-750 wie immer durchgehend zu erreichen. Der Gasnotruf ist unter der Telefonnummer 0921 600-600 ebenfalls permanent besetzt.

Das Parkhaus Oberfrankenhalle und die Tiefgaragen Rathaus sowie Unteres Tor der Stadtwerke Bayreuth sind ständig geöffnet. In der Silvesternacht ist das Parken dort sogar gratis: Von 14:00 Uhr am Silvesterabend bis 12:00 Uhr an Neujahr sind die Ausfahrtschranken durchgehend geöffnet.

Das Stadtbad ist am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und. 1. Januar geschlossen. Für die Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich dem 6. Januar gelten geänderte Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien finden sich auf der Webseite der Stadtwerke Bayreuth. Die Lohengrin Therme bleibt an Heiligabend und an Silvester ebenfalls geschlossen. Am ersten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag sind die Thermenwelt sowie der Sauna- und Wellness-Bereich von 13:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen, einschließlich des 26. Dezember, hat die Lohengrin Therme wie gewohnt für alle Badegäste geöffnet.

