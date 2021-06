Vermisste 16-Jährige aus Bayreuth wieder da: Am Mittwochmorgen (02.06.2021) wurde eine 16-Jährige aus einem Krankenhaus in Bayreuth als vermisst gemeldet. Die Polizei Bayreuth-Stadt teilte nun mit, dass das Mädchen am Nachmittag wiedergefunden wurde.

Die Polizei hat die Jugendliche aufgegriffen und zurück in die Klinik gebracht. Die Fahndung ist damit eingestellt.

