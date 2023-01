Seit Freitagvormittag wird der 40-jährige Viktor Simon vermisst. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung.

Der Vermisste verließ am Freitag, dem 20. Januar 2023, gegen 10.30 Uhr, seinen Arbeitsplatz in der Casselmannstraße, in unbekannte Richtung. Viktor Simon ist psychisch instabil und bislang unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, rund 100 Kilogramm schwer

Sportliche Statur

Blonde kurze Haare

Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, Jeans und einer dunkelgrauen Mütze

Möglicherweise ist er mit einem grauen Porsche, mit dem Kennzeichen BT-JJ1, unterwegs.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/506-2130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

