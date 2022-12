Bärnreuth aktualisiert vor 35 Minuten

Feuer

Wohnhaus in Flammen: Dach stürzt ein - drei Personen verletzt

In Bärnreuth im Kreis ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand gekommen. Dabei geriet ein Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen - zuletzt stürzte sogar das Dach ein. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.