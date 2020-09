Azubis in ganz Franken dringend gesucht

Gestern startete das neue Ausbildungsjahr. Dabei zeigte sich überall in Franken das gleiche Bild: Heuer fingen zum 1. September deutlich weniger junge Menschen ihre Lehre an als sonst - sowohl im Handwerk als auch in Industrie und Handel. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der prozentuale Rückgang an Ausbildungsverträgen oftmals sogar zweistellig aus.