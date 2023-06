Bayreuther Bürgerfest 2023 findet am Wochenende statt - dieses Programm erwartet euch

"Die Bayreuther Innenstadt verwandelt sich für ein ganzes Wochenende in ein Tanzparkett, einen Ort der Freundschaft, eine Quelle unvergesslich schöner Momente", schreibt die Bayreuth Marketing & Tourismus-GmbH. Denn vom 30. Juni bis 2. Juli findet das 44. Bayreuther Bürgerfest statt, zu dem alle Bürger aus nah und fern herzlich eingeladen sind.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreichen Programm für jedermann. Auch der Genuss kulinarischer und musikalischer Vielfalt kommt dabei nicht zu kurz. Das kulinarische Angebot der Bayreuther Brauereien und der Gastronomie wird dabei ergänzt von Angeboten und Leistungen des Einzelhandels, von Vereinen und Schaustellern. Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag, den 30. Juni um 17.00 Uhr auf der Hauptbühne am Marktplatz durch Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Anschließend sorgen das Städtische Blasorchester sowie die Bands „Soul Station No. 10“ und „Caveland“ für Stimmung.

Ab 18.00 Uhr wird das Publikum auch an der „Baumsaal“-Bühne von den Musikgruppen „Willie & The Playboys“ sowie „Brassbound Rockets“ unterhalten. Der Ehrenhof wird, wie im letzten Jahr, von der Fabrik bespielt. Außerdem steht am gesamten Wochenende auf elf weiteren Bühnen musikalische Unterhaltung auf dem Programm. Mehr Details dazu gibt es im Bürgerfest-Flyer oder online unter www.bayreuther-buergerfest.de. Besonderheit in diesem Jahr ist die Präsenz verschiedener Bayreuther Vereine auf dem La-Spezia-Platz. Hier gibt es ab 17.00 Uhr zahlreiche Möglichkeiten zu entdecken, wie man sich in Bayreuth engagieren kann.

Am Samstag geben verschiedene Tanzgruppen sowie eine Taidokan-Gruppe von 10.00 bis 18.45 Uhr auf der Hauptbühne am Markt ihre Darbietungen zum Besten. Anschließend gibt es rockige Unterhaltung mit „SoundsLike“, ab Mittag spielen an der „Baumsaal-Bühne“ bereits„Christine Set The Scene“, „Stereo Show“ und „Stevie & The Monstabass“. Auch der Internationale Zirkel lädt die Besucher am zweiten Bürgerfesttag wieder auf eine kulinarische Weltreise auf den Schlossterrassen ein. Hier werden die Gäste mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern verwöhnt und können zudem Ihre Sprachkenntnisse in einem Plausch mit Muttersprachlern auf die Probe stellen.

Am Sonntag, 2. Juli, dauert das Programm von 11:00 bis 21:00 Uhr. Am Vormittag füllt der Harmonika Club den Marktplatz mit Musik. Um 13.30 Uhr spielt das Städtische Blasorchester Bayreuth, bis dann am Nachmittag „Furchtbar Schee“ und „Geräuschimpulse“ zum Abschluss nochmal für beste Stimmung sorgen. Alternativ wird an der „Baumsaal-Bühne“ mit „Ben Stone“ und „Feilinger & Friends“ Unterhaltung geboten. Ein weiteres Must-Have am Bürgerfestsonntag ist der traditionelle Künstlermarkt in der Kanzleistraße. Hier präsentieren verschiedene Künstler ihre Kunstwerke und bieten diese zum Verkauf an.

Ein besonderes Highlight beim 44. Bayreuther Bürgerfest ist das Gastspiel der Freunde aus der Partnerstadt Prag. Die Delegation aus dem Nachbarland lädt zu gemütlichen Stunden bei tschechischer Volksmusik im Innenhof des Historischen Museums ein. Die traditionellen Bürgerfestkrüge gibt es wie in jedem Jahr ab Freitag, den 30. Juni bei allen Bayreuther Bierbrauereien entlang des Stadtparketts sowie an der Tourist-Information. Das detaillierte Programm findet sich online oder als Flyer an der Tourist-Information. Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, Christian Guth, Tel. 09 21/8 85 7 51 Marc Ermer, Tel. 09 21/8 85 7 37 buergerfest@bayreuth-tourismus.de