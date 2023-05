Wie die Regierung von Oberfranken in einer Pressemeldung mitteilt, hat sie den Planfeststellungsbeschluss für den Ersatzneubau der Hochbrücke Bayreuth im Zuge der Überführung der Bundesstraße B 2 über die Bundesautobahn A 9 im Bereich der Anschlussstelle Bayreuth-Nord erlassen. Vorhabenträgerin ist die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern.

Eine Ertüchtigung und Sanierung der 1972 errichteten Brücke ist aufgrund der konstruktiven Defizite und der zwischenzeitlich eingetretenen Schäden technisch und wirtschaftlich nicht darstellbar. Der Ersatzneubau wird an derselben Stelle wie das Bestandsbauwerk errichtet, mit einer möglichst geringen Inanspruchnahme benachbarter Grundstücke.

Die Trassierung der B 2 und der vier Rampen werden weitgehend beibehalten. Im Zuge des Ersatzneubaus der Hauptbrücke werden auf dem Bauwerk die Fahrspuren (Breite, Längs- und Querneigung) und die Ausstattung (Kappen, Schutzeinrichtung) dem Stand der Technik angepasst.

Im Planfeststellungsverfahren hat die Regierung von Oberfranken die Stellungnahmen von Behörden und Kommunen, Vereinigungen, Versorgungsträgern und privaten Einwenderinnen und Einwendern geprüft und soweit möglich berücksichtigt.

Der Planfeststellungsbeschluss wird den Einwenderinnen und Einwendern zugestellt. Zudem wird er mit den festgestellten Unterlagen in der Stadt Bayreuth und in der Gemeinde Bindlach nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen lang zur Einsicht ausgelegt. Der Planfeststellungsbeschluss ist ferner in Kürze auf der Internetseite der Regierung von Oberfranken unter www.reg-ofr.de/pfs abrufbar.

Vorschaubild: © Erich Westendarp / pixabay.com (Symbolbild)