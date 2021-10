Bayreuth vor 17 Minuten

Vermisstensuche beendet

Sie tauchte plötzlich bei der Polizei auf: 20-jährige Vermisste aus Oberfranken wieder da

Am Freitag verschwand eine 20-jährige Frau aus dem Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach ihr. Am Sonntag berichtet die Polizei, dass sich die Frau aus freien Stücke bei den Beamten eingefunden hat.