Zivilcourage in Bamberg: Hannah (13) ertappt Diebe auf frischer Tat - und nimmt Verfolgung auf

In Bamberg hat eine 13-Jährige dabei geholfen, eine Straftat aufzuklären. Durch ihr beherztes Eingreifen sorgte die Jugendliche unlängst dafür, dass zwei Ladendiebe von der Polizei dingfest gemacht werden konnten. Die Jugendliche konnte maßgeblich zur Identifizierung und Festnahme der Diebe beitragen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Sie beobachtete die Tat demnach nicht nur, sondern nahm sogar spontan die Verfolgung der beiden Tatverdächtigen auf.

Bamberg: Mädchen (13) verfolgt Ladendiebe in Innenstadt - "engagiertes und couragiertes Handeln"

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bamberger Polizei am 12. Oktober. In einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptwachstraße beobachtete die 13-jährige Hannah zwei 36 und 49 Jahre alte Männer beim Diebstahl von Textilien. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Doch nicht nur das: Die Jugendliche verfolgte die mutmaßlichen Täter zudem zu Fuß bis zum Eintreffen der Streife. Den Beamten half sie vor Ort schließlich bei der Identifizierung der flüchtigen Diebe. Der Wert der entwendeten Kleidung belief sich laut Polizeiangaben auf rund 350 Euro.

Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde Hannah vergangene Woche zu einem persönlichen Gespräch beim Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt eingeladen. "Im Rahmen einer angeregten Unterhaltung zeigte Hannah großes Interesse am Polizeiberuf", erklärt das Polizeipräsidium am Mittwoch (30. November 2022) auf Facebook. Nun werde sich zeigen, ob diesbezüglich ein wesentlicher Grundstein für die spätere Berufswahl gelegt werden konnte.

Polizeidirektor Florian Mayer bedankte sich für das "engagierte und couragierte Handeln" mit einem kleinen Präsent und machte dadurch laut Eigenaussage deutlich, wie wichtig der Polizei die Unterstützung durch die Bevölkerung ist. Doch was mache ich eigentlich, wenn ich selbst zufällig eine Straftat beobachte? Viele Menschen sind gewiss ein Stück weit überfordert, wenn sie unversehens Zeuge eines entsprechenden Vorfalls werden. Wie sollte man sich in dieser ungewohnten Situation also am besten verhalten?

Was tue ich, wenn ich eine Straftat beobachte? Hauptkommissarin mit wichtigen Hinweisen

Grundsätzlich habe jeder das Recht, einen Dieb festzuhalten, erklärt Polizeihauptkommissarin Silke Gahn von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt inFranken.de. Von einem Gebrauchmachen der sogenannten "Jedermann-Festnahme" rät sie allerdings entschieden ab. Wichtig ist demnach vor allem, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. "Auf keinen Fall ansprechen", betont Gahn deshalb mit Blick auf den bei seiner Tat beobachteten Täter.

"Wenn möglich kann man diesem, wie im vorliegenden Fall, unauffällig folgen." Auch eine möglichst detaillierte Personenschreibung ist für die Polizei bei ihrer Aufklärung sehr hilfreich. Ein Festhalten des Täters sei dagegen keinesfalls ratsam. "Man sollte nicht versuchen, denjenigen aufzuhalten", sagt Gahn.

Das Verhalten der 13-jährigen Hannah lobt die Bamberger Hauptkommissarin derweil gleich in doppelter Hinsicht. "Es war sehr vorbildlich, dass Hannah sich bei der Polizei gemeldet hat", hält Gahn fest. Richtig sei zudem gewesen, dass sie bei ihrem anschließenden Handeln nicht leichtsinnig agiert habe.

Wie man sich verhält, man Zeuge eines Verbrechens wird, lest ihr in unserem entsprechenden Ratgeber-Artikel.