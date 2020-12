Ermittlungen wegen Brandstiftung: Am Mittwoch (23. Dezember 2020) sind bei der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim und bei der Polizeieinsatzzentrale Bayreuth mehrere Anrufe eingegangen: Am Kreuzberg in Dörfleins bei Hallstadt im Kreis Bamberg gab es eine starke Rauchentwicklung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Gartenhütte nahe einem Wald komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Gartenhütte brennt: Wald in der Nähe

Nun wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag, gegen 13 Uhr, im Bereich des Kreuzbergs in Dörfleins verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kripo in Bamberg zu wenden.