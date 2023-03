Am Sportgelände am Margaretendamm kam es zu einem größeren Einsatz der Bamberger Feuerwehr. Diese wurde in der Nacht des Donnerstags, dem 2. Februar 2023 um 22.39 Uhr wegen eines Brandes alarmiert, der nur wenige Meter von der eigenen Hauptwache entfernt ausgebrochen war.

Ein Wohnmobil hatte am besagten Gelände Feuer gefangen und brannte zum Eintreffen bereits in voller Ausdehnung. Bei Brandausbruch waren glücklicherweise keine Personen im Inneren des Fahrzeugs anwesend. Laut Feuerwehrangaben schauten drei Personen "aus sicherer Entfernung fassungslos zu, wie ihr Hab und Gut in Flammen aufging".

Brand in unmittelbarer Nähe der Hauptwache - Feuerwehr schnell vor Ort

Die eingesetzten Feuerwehrleute bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Zeitgleich wurde die Stromversorgung des Wohnmobils getrennt und zwei Gasflaschen ausgebaut, um weitere Konsequenzen zu vermeiden. Ein Sicherungstrupp stellte anschließend sicher, dass auch im Innenraum des Fahrzeugs keine Brandnester mehr zu finden waren.

Nach etwa einer Stunde Einsatzzeit und abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera kehrten die Fahrzeuge zur Feuerwache zurück. Vor Ort war auch ein Rettungsdienst im Einsatz, der glücklicherweise nicht eingreifen musste und so die anwesenden Personen betreuen konnte.

Zur Brandursache wurden polizeiliche Ermittlungen angestoßen, ein installierter Holzofen gilt laut Feuerwehrbericht als möglicher Auslöser. Im Rahmen des Brandes gab es glücklicherweise keine Verletzten. Der entstandene Sachschaden muss noch von einem Gutachter ermittelt werden.

