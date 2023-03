Bamberg: Feuerwehreinsatz in der Michaelskirche

"Brandmeldeanlage angeschlagen": Mehrere Kräfte im Einsatz

angeschlagen": Mehrere im Einsatz "Handwerkerarbeiten": Das war in der Kirche passiert

Am Dienstag (28. Februar 2023) kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Bamberg in der Michaelskirche. Die Brandmeldeanlage hatte am Nachmittag angeschlagen. Laut Feuerwehr waren es Arbeiten in der Kirche, die zum Einsatz führten.

"Der Weg führte in einen der Kirchtürme": Feuerwehr Bamberg mit Einsatz in Michaelskirche - "Wirbel" war Auslöser für Anlage

Als die Feuerwehr eintraf und "erkundete", konnte man den Ausgangsort feststellen. "Der Weg führte in einen der Kirchtürme". Die Ursache wurde dann schnell klar. "Hier war nur eine minimale Staubaufwirbelung feststellbar, was durch die anstehenden Handwerkerarbeiten verursacht worden sein dürfte".

Damit war klar, dass die Einsatzkräfte nicht mehr gebraucht wurden. "Der Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig", wird es im Einsatzbericht erklärt.